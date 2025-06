Wall Street ouvre en hausse, rassurée sur le plan commercial

Un opérateur à la Bourse de New York, le 18 juin 2025

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, après ses records de la semaine passée, saluant les derniers développements dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et le Canada.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones prenait 0,42%, l'indice Nasdaq avançait de 0,19% et l'indice élargi S&P 500 de 0,21%.

"Le marché cherche à étendre ses gains de vendredi, qui ont permis (aux indices) d'atteindre de nouveaux records historiques", expliquent les analystes de Briefing.com.

Vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux dépassé leur plus haut niveau historique en clôture. Les deux indices avaient chuté de plus de 12% en à peine quelques séances après que Donald Trump a décidé d'imposer des droits de douane tous azimuts en avril.

Le début de semaine à Wall Street est aussi marqué par "un meilleur ressenti à l'égard du commerce, surtout en ce qui concerne le Canada", note auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Ottawa a annoncé dimanche annuler une taxe visant les géants de la "tech" dans l'espoir de parvenir à un accord commercial avec les Etats-Unis, et la reprise des négociations en ce sens rompues deux jours plus tôt par le président américain.

Ce "ton plus favorable sur le plan commercial" est "positif" pour le marché, résume M. Hogan.

Les entreprises qui devaient être concernées par cette taxe évoluaient dans le vert: Meta (Facebook, Instagram) prenait 1,05% à 741,34 dollars, Alphabet - la maison mère de Google - gagnait 0,39% à 179,23 dollars, et Microsoft avançait de 0,30% à 497,41 dollars.

Les investisseurs vont également surveiller le mégaprojet de loi budgétaire de Donald Trump, qui pourrait être adopté dès lundi par les sénateurs américains après être passé par la Chambre des représentants.

Le Bureau budgétaire du Congrès, chargé d'estimer de manière non partisane l'impact des projets de loi sur les finances publiques, estimait dimanche que cette "big beautiful bill" augmenterait la dette publique de plus de 3.000 milliards de dollars d'ici 2034.

"Il y a encore beaucoup de travail à faire avant que ce texte arrive sur le bureau du président américain", indique toutefois M. Hogan. La navette parlementaire doit le faire revenir devant la chambre basse pour approuver la version révisée.

Côté indicateurs, des données sur l'activité manufacturière aux Etats-Unis seront publiées mardi et le rapport sur l'emploi est attendu pour jeudi.

A Wall Street, la semaine sera par ailleurs écourtée par un jour ferié vendredi (Independence Day).

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se détendait légèrement, à 4,26%, contre 4,28% vendredi en clôture.

Ailleurs, au tableau des valeurs, l'entreprise de biotechnologies américaine Moderna brillait (+4,71% à 28,44 dollars) après avoir publié des résultats positifs pour son essai clinique sur un vaccin contre la grippe saisonnière, nouvelle étape dans son projet de vaccin combiné grippe et Covid-19, a-t-elle annoncé lundi.

Le secteur financier avait le vent en poupe après les "stress tests" de la Réserve fédérale (Fed), qui ont montré que les principales banques américaines peuvent résister à une "grave récession" aux Etats-Unis.

Walls Fargo gagnait 1,63% à 80,79 dollars, JPMorgan Chase prenait 1,17% à 290,40 dollars et Bank of America s'octroyait 0,73% à 47,46 dollars.