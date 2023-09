Wall Street ouvre en hausse, stimulée par Tesla et des achats à bon compte

Le parquet du New York Stock Exchange

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, bien orientée par une note favorable à Tesla, sur fond de chasse aux bonnes affaires, à l'orée d'une semaine riche en indicateurs américains, qui renseigneront sur la santé du consommateur et le rythme de l'inflation.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones s'élevait de 0,22%, l'indice Nasdaq s'octroyait 0,62% et l'indice élargi S&P 500 engrangeait 0,40%.

"On a eu un relèvement de recommandation sur Tesla qui a donné un peu d'élan au marché", a expliqué Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Les analystes de Morgan Stanley estiment que le super ordinateur Dojo, développé par le constructeur pour améliorer son logiciel de conduite autonome, pourrait ajouter plus de 500 milliards de dollars à la valeur de l'entreprise, et on relevé de 60% leur objectif de cours.

Le directeur général de Tesla (+6,77%), Elon Musk, a annoncé, en juin, que la firme prévoyait d'investir un milliard de dollars dans ce projet d'ici l'an prochain.

"Au sortir d'une semaine difficile, il n'en fallait pas beaucoup pour partir à la hausse", a commenté Art Hogan.

Cette étincelle profitait aux valeurs technologiques, qui avaient consolidé la semaine dernière. Amazon (+1,79%), Meta (+2,66%) et Netflix (+1,29%) avaient le vent en poupe.

Toujours au rayon tech, Qualcomm était aux avant-postes (+3,12%), porté par un nouveau contrat de fourniture, pour trois ans, à Apple de ses nouveaux modems destinés à optimiser les performances du réseau 5G, qui seront intégré aux iPhone.

Apple piétinait (-0,04%), à la veille de la présentation de l'iPhone 15, qui sera l'un des temps forts de la semaine, selon Art Hogan, avec la publication des résultats trimestriels de l'éditeur de logiciels et spécialiste de l'informatique à distance (cloud) Oracle (-0,74%), lundi.

Même en hausse, la place new-yorkaise continuait d'évoluer dans des marges resserrées, toujours attentiste avant une nouvelle salve d'indicateurs, plus tard cette semaine. Le rebond s'essoufflait d'ailleurs déjà peu après l'ouverture.

Au menu, l'indice des prix CPI pour août, mercredi, les ventes de détail aux Etats-Unis, jeudi, et la dernière édition de l'enquête sur le moral des consommateurs publiée par l'université du Michigan.

L'indice CPI "aura plus de conséquence qu'on ne le pense pour la réunion de novembre" de la banque centrale américaine (Fed), le statu quo étant quasiment acté pour celle de septembre, la semaine prochaine, a estimé Art Hogan.

"D'ici novembre, tout indicateur est susceptible de faire bouger le marché", qui s'interroge encore sur une possible nouvelle hausse de taux à cette échéance.

RTX (anciennement Raytheon) faisait un atterrissage forcé (-5,99%) après avoir fait état d'une charge exceptionnelle de 3 milliards de dollars au troisième trimestre liée au défaut d'un composant de moteurs de sa filiale Pratt & Whitney, qui va nécessiter l'inspection de 600 à 700 exemplaires d'ici 2026, en plus des révisions qui étaient déjà planifiées.

Boeing (-1,00%) ne profitait pas de l'annonce de la compagnie publique Vietnam Airlines qui a officialisé une commande d'appareils d'une valeur totale estimée à 7,8 milliards de dollars.

Autre événement majeur attendu cette semaine, la première cotation du concepteur britannique de micro-processeurs Arm, jeudi. Il s'agira de la plus importante introduction depuis près de deux ans à Wall Street et les premiers pas du constructeur américain de véhicules électriques Rivian.

La dernière valorisation d'Arm, dont les puces sont intégrées à 99% des smartphones dans le monde était estimée entre 48 et 52 milliards de dollars.

Le marché des introductions s'anime franchement avec, à suivre, la plateforme de livraisons de courses Instacart, dont la maison mère, Mapblebear, a fait état, lundi, d'une valorisation maximum de 7,8 milliards de dollars, très loin des 39 milliards de dollars estimés lors de sa dernière levée de fonds, début 2021.