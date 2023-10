Wall Street ouvre en légère baisse, l'hésitation domine

Le parquet du New York Stock Exchange

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse jeudi, empreinte de précaution à la veille d'un important rapport sur l'emploi américain, avec l'oeil toujours rivé sur les taux obligataires, qui restent très élevés.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,20%, l'indice Nasdaq perdait 0,55% et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,38%.

"Il semble qu'il n'y aura pas de suite au rebond d'hier", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Wall Street observait, préoccupée, les taux obligataires consolider à des hauteurs plus connues depuis 16 ans. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,71%, contre 4,73 la veille en clôture, mais son équivalent à 30 ans reprenait le chemin des sommets, à 4,87% (contre 4,85%).

L'atmosphère n'a pas été allégée par l'indiateur du jour, selon lequel les Etats-Unis ont enregistré 207.000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine dernière, soit moins qu'attendu par les économistes (210.000).

"Ce chiffre valide l'idée que la Fed (banque centrale américaine) va maintenir ses taux élevés pour longtemps et ne les abaissera pas de sitôt", selon Patrick O'Hare.

Cette perspective inquiète les investisseurs, qui redoutent les effets de ce resserrement monétaire prolongé sur l'économie américaine.

"C'est comme dans le film +Chicken Little+ (long métrage animé de Disney). On entend beaucoup de gens dirent: le ciel s'écroule! Le ciel s'écroule!", sans qu'il soit possible d'y voir clair, glisse Karl Haeling.

"Le marché action est dans une phase de grande hésitation en ce moment, à mesure qu'il esssaye de se faire une religion sur ce qui se passe autour de lui", décrit l'analyste.

Dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi, qui sera publié vendredi par le ministère américain du Travail, l'heure est donc à l'attentisme.

A la cote, le titre Rivian plongeait (-15,99%), au lendemain de l'annonce, après Bourse, d'une émission d'obligations convertibles en actions pour un total de 1,5 milliard de dollars.

Alibaba reculait (-1,21%), après la publication d'une information du Financial Times selon laquelle les autorités belges enquêtent sur de possibles faits d'espionnage liés à l'entité logistique du groupe chinois.

Le groupe de produits d'entretien Clorox (-6,82%) perdait pied après avoir prévenu que son chiffre d'affaires du trimestriel serait en baisse de 23% à 28%, principalement du fait d'une cyberattaque qui a perturbé son appareil de production depuis le mois d'août.

Alphabet (-0,61%) et Microsoft (-0,28%) se repliaient. L'Autorité britannique de la concurrence, la CMA, a indiqué jeudi l'ouverture d'une enquête sur le marché de l'informatique à distance (cloud computing), après que le régulateur des communications (Ofcom) s'est inquiété de la domination des deux géants américains.

Les investisseurs accueillaient fraîchement la nouvelle prévision publiée jeudi par Dell (-1,64%), le fabricant d'ordinateurs tablant sur 3 à 4% de croissance annuelle à long terme.