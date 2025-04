Wall Street ouvre en nette baisse, sous pression face aux incertitudes économiques

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 avril 2025.

La Bourse de New York évoluait en nette baisse lundi, toujours minée par le flou entourant la politique commerciale américaine, mais aussi par les tensions entre Donald Trump et la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 14H20 GMT, le Dow Jones recule de 1,86% l'indice Nasdaq plonge de 2,57% et l'indice élargi S&P 500 perd 2,08%.

"Le mouvement baissier (du marché américain) se poursuit", observe auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments, à cause notamment du retour "des craintes" sur les droits de douane.

Si certains pays semblent avoir entamé des négociations avec la première puissance économique mondiale, rien de concret n'en ressort pour le moment.

Le vice-président américain JD Vance a entamé lundi une visite de quatre jours en Inde sous le signe du commerce, au moment où New Delhi tente de négocier les droits de douane américains sur ses produits.

Les ministres sud-coréens des Finances et du Commerce sont par ailleurs attendus à Washington cette semaine pour des négociations commerciales visant à éviter les lourds droits de douane, a déclaré lundi le président sud-coréen par intérim Han Duck-soo.

En outre, la Chine a dénoncé lundi les pays qui pratiquent l'"apaisement" à l'égard des Etats-Unis dans les négociations sur les droits de douane américains, affirmant "s'opposer fermement" à tout accord nuisant à ses intérêts.

Washington a imposé des droits de douane de 145% sur la plupart des produits chinois, pouvant grimper jusqu'à 245% dans certains cas - par exemple pour les véhicules électriques.

"Personne ne sait ce qui va se passer sur le long terme, et la crainte d'une récession est plus forte que jamais à l'heure actuelle", estime M. Sarhan.

La place américaine est aussi particulièrement crispée par les tensions persistantes entre l'administration Trump et la Fed.

Donald Trump s'en est pris une nouvelle fois lundi au patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qu'il a traité d'"immense loser".

"Il peut y avoir un RALENTISSEMENT de l'économie à moins que +Monsieur le retardataire+, cet immense loser, ne baisse les taux d'intérêt, MAINTENANT", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, dans une référence transparente au chef de la Fed.

Le président américain a par ailleurs menacé ce week-end de se débarrasser de M. Powell, un mouvement qui remettrait en cause l'indépendance séculaire de l'institution.

Toutefois, M. Powell, qui a récemment décrit l'assombrissement de la conjoncture en raison de la guerre commerciale de M. Trump, reste déterminé à choisir son propre rythme de baisse de taux de son institution, alors que la Maison Blanche les réclame au plus vite.

"Toute forme d'instabilité (avec) la plus grande banque centrale du monde n'est pas un bon signe, (...) plus il y a d'incertitude, plus la situation est grave", avance Adam Sarhan.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se tendait à 4,36% contre 4,32% vendredi en clôture.

Côté entreprises, "à court terme (...) les investisseurs vont probablement recentrer leur (...) attention sur la période des résultats du premier trimestre 2025", analyse Sam Stovall, de CFRA, dans une note.

Les acteurs du marché attendent notamment les résultats Lockheed Martin mardi, ceux de Boeing mercredi ou encore ceux de Pepsi et American Airlines jeudi.

A tableau des valeurs, le constructeur de voiture électrique Tesla, dont les résultats sont aussi attendus mardi, plongeait de 6,71% lundi, les investisseurs anticipant des performances en deçà des attentes.

Le secteur des semiconducteurs continuait de pâtir de la guerre commerciale lancée par Trump.

Nvidia (-4,92%), AMD (-3,13%), Broadcom (-3,67%) ou encore TSMC (-2,99%) évoluaient tous dans le rouge.

Le constructeur automobile Ford perdait du terrain (-1,10%) après avoir indiqué vendredi avoir "ajusté" ses exportations de véhicules depuis les Etats-Unis vers la Chine, où il dispose par ailleurs de chaînes d'assemblage, dans le contexte des droits de douane instaurés par les deux puissances économiques.