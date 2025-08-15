Wall Street ouvre en ordre dispersé, digère de nouveaux indicateurs

Le
15 Aoû. 2025 à 13h32 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Un opérateur à la Bourse de New York le 11 août 2025

La Bourse de New York évolue sans direction claire vendredi, les investisseurs se penchant sur une nouvelle série de données économiques en demi-teinte, tandis que le Dow Jones était porté par l'assureur santé UnitedHealth.

Vers 13H50 GMT, l'indice élargi S&P 500 perdait 0,13%, l'indice Nasdaq reculait de 0,40%, tandis que le Dow Jones prenait 0,37%.

Les ventes au détail aux États-Unis, publiées avant l'ouverture, "ont été quelque peu meilleures que prévu (...) les investisseurs peuvent donc, en partie, pousser un soupir de soulagement", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Ces dernières ont poursuivi leur progression au mois de juillet, pour le deuxième mois d'affilée, tirées en particulier par les ventes de voitures et de meubles.

Selon les données publiées vendredi par le département du Commerce, les ventes au détail ont progressé de 0,5% sur un mois, pour atteindre 726,3 milliards de dollars, moins cependant qu'en juin, où elles avaient progressé de 0,9% (contre 0,6% annoncé initialement).

"Tant que les dépenses de consommation se maintiennent et que les entreprises sont en mesure de conserver leurs employés (...), le moteur peut continuer à tourner, poussant les bénéfices des entreprises et les cours des actions à la hausse", analyse Chris Zaccarelli de Northlight Asset Management.

En revanche, la production industrielle américaine au mois de juillet a marqué un recul, légèrement en deçà des attentes du marché, sous l'effet d'une baisse dans le secteur de la construction et des matières premières.

Mais selon M. Stovall, "la plupart des investisseurs continuent de penser que la Réserve fédérale (Fed) réduira ses taux au moins deux fois cette année: en septembre, puis en décembre".

L'institution maintient depuis décembre 2024 ses taux dans une fourchette comprise entre 4,25% 4,50%.

Un indice de confiance des consommateurs est désormais attendu à 14H00 GMT.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d’État américains à dix ans se tendait très légèrement à 4,29% contre 4,28% à la clôture jeudi.

Les acteurs du marché continuent par ailleurs de surveiller les développements sur le plan commercial, notamment entre Pékin et Washington.

"Le marché s'attend à un accord" entre les deux puissances après leur pause de 90 jours, résume M. Stovall.

A la cote, l'assureur santé UnitedHealth — l'une des plus grandes pondérations du Dow Jones — décollait (+11,29% à 302,15 dollars) après que le conglomérat Berkshire Hathaway, qui possède des dizaines d'entreprises, a acheté environ 5 millions d'actions du groupe pour une participation d'environ 1,6 milliard de dollars.

Le géant des semi-conducteurs et microprocesseurs Intel poursuivait son ascension entamée la veille (+4,98% à 25,04 dollars) après des informations de presse selon lesquelles le gouvernement américain pourrait acquérir une participation dans l'entreprise.

L'action d'Applied Materials, autre grand nom des puces, chutait lourdement (-12,09% à 165,49 dollars) minée par des perspectives financières pour le quatrième trimestre jugées décevantes. Le groupe s'attend notamment à un ralentissement de la demande chinoise.

La chaîne de supermarchés Target perdait du terrain (-0,24% à 104,00 dollars) après une révision à la baisse de son titre par Bank of America, l'institution financière citant notamment les difficultés que l'entreprise pourrait rencontrer dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Les investisseurs attendent d'ailleurs les résultats de certains grands distributeurs, à l'instar du géant Walmart (-0,22% à 100,39 dollars) la semaine prochaine.

