Wall Street ouvre en ordre dispersé, les résultats trimestriels au centre de l'attention

Le parquet du New York Stock Exchange

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, rassurée par la bonne santé du secteur technologique et les résultats trimestriels solides de Netflix, et attentives à d'autres publications.

Vers 14H35 GMT, le Dow Jones lâchait 0,31%, l'indice Nasdaq gagnait 0,62% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,20%.

"Netflix tire évidemment le Nasdaq vers le haut", selon Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

Le géant américain du streaming vidéo décollait dans les premiers échanges (+9,46%) après avoir vu son portefeuille d'abonnés progresser plus que prévu au troisième trimestre, même si sa croissance a montré quelques signes de ralentissement.

Selon un communiqué publié jeudi par Netflix, la plateforme a gagné 5,1 millions d'abonnés payants par rapport au trimestre précédent.

C'est plus que les 3,85 millions de comptes payants supplémentaires en net qu'attendaient les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Le secteur des semi-conducteurs restait recherché après une semaine mouvementée. Nvidia (+0,92%), Broadcom (+0,27%), Intel (+1,07%), Qualcomm (+0,26%) étaient dans le vert.

Après son envol la veille motivé par de bons résultats, le grossiste taïwanais des semi-conducteurs TSMC lâchait 1,71%.

Après un démmarrage dans le rouge, le géant américain des produits ménagers et d'hygiène Procter & Gamble a su sortir la tête hors de l'eau (+0,04%).

Le groupe a publié des résultats contrastés pour le premier trimestre de son exercice décalé, marqué par l'impact des changes et des coûts de restructuration, mais a dépassé les attentes en termes de bénéfice à données comparables.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 21,7 milliards de dollars, soit 1% de moins que l'année précédente mais en hausse de 2% hors éléments exceptionnels. Le consensus des analystes de FactSet tablait sur 21,99 milliards.

Malgré des résultats qui ont dépassé les attentes, le poids lourd du secteur financier American Express perdait du terrain (-5,38%), probablement affecté par des prises de bénéfices.

D'autres fournées de résultats sont attendues dans les prochaines semaines, "ce qui permettra probablement au marché de continuer à surperformer", selon M Cardillo.

"A un moment ou à un autre, (...) nous aurons besoin d'un nouveau catalyseur pour que le marché clôture à la hausse d'ici la fin de l'année", a-t-il toutefois ajouté.

Du côté des indicateurs, Wall Street gardait un œil sur les mises en chantier aux Etats-Unis en septembre, qui ont "légèrement baissé et ont été conformes aux attentes", selon Daniel Vielhaber, économiste pour la compagnie d'assurances Nationwide.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se détendait à 4,07%, contre 4,09% la veille en clôture.

A la cote, Apple gagnait du terrain (+1,29%) après que les ventes d'iPhone 16, le dernier modèle du fabricant, en Chine ont été supérieures de 20% à celles de son prédécesseur durant les trois premières semaines.

Le réseau de pharmacies CVS Health chutait (-8,26%) suite à l'annonce de la démission de la PDG du groupe. CVS a par ailleurs déclaré que ses résultats seraient inférieurs aux attentes des investisseurs.