Wall Street ouvre en ordre dispersé, Tesla et Netflix pèsent sur le Nasdaq

La statue de l'artiste Kristen Visbal devant la façade du New York Stock Exchange

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, Nasdaq et S&P 500 étant pénalisés par les résultats en demi-teinte de Tesla et Netflix, tandis que le Dow Jones continuait d'avancer crânement, après huit séances positives de suite.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,31%, l'indice Nasdaq rendait 0,52% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,14%.