Wall Street ouvre sans direction claire, digère l'accord commercial UE-USA

Un opérateur à la Bourse de New York, le 18 juillet 2025

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé lundi, soulagée par l'annonce d'un accord commercial entre l'Union européenne et les Etats-Unis, les investisseurs restant toutefois sur leurs gardes avant une volée de données économiques et de résultats d'entreprises.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones perdait 0,12%, l'indice Nasdaq prenait 0,29% et l'indice élargi S&P 500 était proche de l'équilibre (+0,07%).

"Nous avons de bonnes nouvelles concernant la situation commerciale", l'UE étant "un partenaire majeur" des Etats-Unis, résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont dessiné les contours dimanche en Ecosse d'un accord douanier prévoyant que les produits européens exportés aux Etats-Unis seront taxés à 15%.

Les exportateurs redoutaient l'instauration de taxes américaines de 30% dès le 1er août, la date butoir choisie par le président américain pour l'instauration de ses droits de douane.

Les investisseurs "s'attendent à ce que d'autres accords soient conclus", commente M. Sarhan.

L'administration Trump a pour l'heure établi des compromis avec le Royaume-Uni, le Japon, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines.

La Chine et les Etats-Unis ont pour leur part entamé lundi à Stockholm un nouveau cycle de négociations sur leurs droits de douane réciproques, qui pourrait aboutir à une prolongation de leur trêve tarifaire.

"Cela donne au marché un peu de répit, car nous ne sommes pas sur le point de tomber dans un gouffre sans fond" sur le plan commercial, estime M. Sarhan.

Côté indicateurs, la semaine sera particulièrement riche en données économiques avec, entre autres, le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis mardi, une première estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre mercredi et l'indice PCE jeudi, jauge d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine (Fed).

Wall Street suivra la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) à l'issue de laquelle l'institution devrait laisser ses taux inchangés, dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%. La décision est attendue mercredi à 18H00 GMT.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tendait légèrement, à 4,41% contre 4,39% vendredi en clôture.

"Outre les développements sur le front commercial, le marché fait face à une semaine cruciale" avec de nombreuses "entreprises du S&P 500 (...) qui publieront leurs résultats", rappellent les analystes de Briefing.com.

La place américaine attend notamment les publications trimestrielles de plusieurs des "Sept Magnifiques", le surnom donné aux géants du secteur technologique, dont Meta, maison mère de Facebook, et Microsoft mercredi, puis Amazon et Apple jeudi.

A la cote, le spécialiste des véhicules électriques Tesla évoluait dans le vert (+0,34% à 317,15 dollars) après que son patron Elon Musk a confirmé lundi que l'usine texane de Samsung Electronics fournira des puces à son entreprise.

Dans le cadre de cet accord de 16,5 milliards de dollars (un peu plus de 14 milliards d'euros), le partenariat, qui a pris effet le 24 juillet, se poursuivra jusqu'à fin 2033.

L'avionneur Boeing (+0,50% à 234,23 dollars) gardait la tête hors de l'eau malgré les menaces de grève des membres d'un syndicat d'ouvriers qui assemblent les avions de chasse du groupe dans le Missouri et l'Illinois.

Ces derniers ont rejeté dimanche la proposition de nouveau contrat d'entreprise de l'avionneur américain, qui "ne répond pas", selon eux, "aux priorités ni aux sacrifices consentis par cette main-d'oeuvre qualifiée".

L'équipementier sportif Nike (+1,89% à 77,71 dollars) profitait d'une recommandation d'achat plus favorable de la part de JP Morgan.