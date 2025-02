Wall Street ouvre sans direction claire, entre "tech" et inflation

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, les investisseurs accueillant avec soulagement un indicateur d'inflation clé conforme aux attentes, tandis que le secteur de la "tech" restait quelque peu à la peine.

Vers 15H00 GMT, l'indice Dow Jones prenait 0,50%, le Nasdaq reculait de 0,10% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,25%.

La place américaine accueillait vendredi la publication de l'indice des prix PCE, privilégié par la banque centrale américaine (Fed), qui a été plutôt "neutre" et qui n'a pas réservé de "surprises", selon Sam Stovall, de CFRA.

L'inflation a ralenti en janvier aux États-Unis, à +2,5% sur un an contre 2,6% un mois plus tôt, dans la lignée des attentes et après plusieurs accélérations consécutives.

Sur un mois, la hausse des prix est restée inchangée, à +0,3%, selon cet indice publié par le ministère du Commerce.

Ce ralentissement - sur un an et sur un mois - était attendu par les analystes, d'après le consensus publié par MarketWatch.com.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est détendu, à 4,23% contre 4,26% la veille en clôture.

"Les investisseurs poussent un soupir de soulagement parce qu'ils ne voulaient pas finir la semaine sur une mauvaise nouvelle, après en avoir absorbé un certain nombre", commente auprès de l'AFP M. Stovall.

Le marché a connu une semaine riche en rebondissements, au rythme des revirements sur les droits de douane de l’administration Trump.

Le président américain a annoncé jeudi soir que les États-Unis imposeraient des droits de douane supplémentaires de 10% sur les produits chinois à compter du 4 mars.

M. Trump a également assuré que des taxes de 25% visant le Canada et le Mexique entreraient en vigueur le même jour.

"Wall Street a conclu que les discussions sur les taxes douanières relevaient plus de la rhétorique que de la réalité", explique M. Stovall. "Et si elles sont adoptées, elles le seront probablement pour des périodes à très court terme", anticipe l'analyste.

En revanche, "ce que nous ne savons pas, c'est le type de mesures commerciales réciproques qui seront mises en place par d'autres pays", ajoute-t-il.

Côté entreprises, une partie de la "tech" américaine continuait d'évoluer dans le rouge après la lourde chute de l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - la veille.

Après avoir perdu plus de 8% jeudi en clôture, miné par des résultats au-dessus des attentes mais qui ont laissé les investisseurs sur leur faim, Nvidia lâchait 1,34% vendredi.

Le groupe de Santa Clara (Californie) a dégagé un bénéfice net de 22,1 milliards de dollars, pour les trois mois allant de novembre à janvier, en hausse de 80%. Il s'est aussi montré encourageant quant à la demande de semi-conducteurs.

"Les investisseurs espéraient un succès beaucoup plus important, qui ne s'est pas concrétisé", estime M. Stovall.

Le secteur des semiconducteurs évoluait en ordre dispersé, à l'instar de Broadcom (-1,07%), Qualcomm (+0,60%), AMD (+0,55%), ou Micron (-0,27%).

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell plongeait de 5,70%, après avoir publié des résultats mitigés. Son concurrent HP (-6,64%) a également été boudé après performances jugées décevantes.

Microsoft lâchait 0,55% après avoir annoncé qu'elle allait fermer, en mai, la plateforme Skype, pionnière des appels par internet au début des années 2000, aujourd'hui dépassée par la généralisation de cette technologie et l'émergence d'autres services tels Zoom, selon un message posté sur X (ex-Twitter).

Fondée par des entrepreneurs scandinaves, Skype avait été racheté en 2011 par le géant américain des logiciels pour 8,5 milliards de dollars.