Wall Street portée par les espoirs d'une baisse des taux de la Fed

Un drapeau américain à la Bourse de New York le 15 juillet 2025

La Bourse de New York a terminé la semaine dans le vert vendredi à l'issue d'une séance sans nouvelle économique d'ampleur, les investisseurs se montrant optimistes quant à la possibilité que la Réserve fédérale (Fed) baisse rapidement ses taux.

L'indice Nasdaq (+0,98%), où se concentrent les valeurs technologiques, a atteint un nouveau record pour la deuxième séance consécutive, à 21.450,02 points. L'indice élargi S&P 500 (+0,78%) a lui terminé au niveau de son précédent plus haut et le Dow Jones a gagné 0,47%.

"Le nouveau catalyseur qui a permis aux marchés de rebondir et de récupérer les pertes de la semaine dernière a été une certaine stabilité des taux d'intérêt et les anticipations d'une reprise du cycle de baisse des taux par la Fed", estime auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

Une très large majorité des analystes estiment que la banque centrale américaine réduira ses taux d'un quart de point de pourcentage à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire, programmée en septembre, selon l'outil de veille de CME.

Les experts s'inquiètent notamment d'une morosité sur le marché du travail, après une forte révision à la baisse des créations d'emplois pour le printemps la semaine dernière.

Pour stimuler l'emploi, la Fed pourrait opter pour une politique plus accommodante quant à ses taux d'intérêt, d'autant qu'il pourrait y avoir plusieurs changements parmi ses responsables.

Après la démission surprise de la gouverneure Adriana Kugler vendredi dernier, Donald Trump a annoncé jeudi propulser son conseiller économique Stephen Miran à un poste stratégique au sein de la Fed.

La nomination de ce défenseur inlassable de la politique économique de Donald Trump dans les médias doit encore être confirmée par le Sénat à majorité républicaine.

Autre nomination très attendue à l'horizon: celle du remplaçant de Jerome Powell, l'actuel président de la Fed, dont le mandat prend fin au printemps prochain. Le gouverneur Christopher Waller, qui avait voté pour une baisse de taux dès juillet, fait figure de favori, a assuré jeudi l'agence Bloomberg.

La publication d'un important indice d'inflation (CPI) mardi "sera sans doute un indicateur clé pour confirmer ou infirmer ces attentes" d'une politique monétaire moins restrictive, estime Angelo Kourkafas.

L'analyste souligne aussi que la place américaine a traversé sans encombre une semaine marquée par la mise en application d'une nouvelle salve de droits de douane américains sur les produits de dizaines d'économies.

Pour Angelo Kourkafas, le marché dispose "désormais de beaucoup plus de visibilité qu'auparavant" en connaissant les surtaxes appliquées à chaque pays.

Un certain nombre d'acteurs économiques dont les investisseurs "ignorent le paysage économique actuel comme s'il s'agissait d'un simple bruit de fond", écrit toutefois Gregory Daco, économiste chez EY.

Et le spécialiste de prévenir: "ce sont des forces érosives qui sapent activement la dynamique de l'économie américaine".

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se tendait à 4,28% contre 4,25% à la clôture jeudi.

Côté entreprises, la biotech américaine Gilead Sciences (+8,28% à 119,41 dollars) a été portée par des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, marqués par une hausse du chiffre d'affaires dans les traitements liés au VIH et par la poursuite de la baisse pour ceux liés au Covid-19.

La plateforme de réservation de voyages Expedia (+4,08% à 195,26 dollars) a été recherchée après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'année fiscale complète. Au deuxième trimestre, elle a aussi dépassé les attentes avec un bénéfice net par action de 4,24 dollars.

Le réseau social Pinterest (-10,31% à 35,13 dollars) a dévissé en raison d'un bénéfice net par action inférieur aux attentes au deuxième trimestre. D'avril à juin, l'entreprise a toutefois battu les anticipations de chiffre d'affaires.