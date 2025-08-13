Wall Street poursuit son ascension après l'inflation américaine

Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août

La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, continuant sa progression entamée la veille après des perspectives d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones prenait 0,95%, l'indice Nasdaq avançait de 0,34% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,41%.

"Au cours des deux dernières semaines, nous sommes restés bloqués dans une fourchette" contenue et "hier nous en sommes sortis pour la première fois", commente auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

En l'absence de nouveaux catalyseurs, "la dynamique se poursuit ce matin", note l'analyste.

Les investisseurs ont accueilli avec optimisme la publication mardi de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis.

L'indice a progressé en juillet au même rythme qu'en juin (+2,7% sur un an), contenu par la baisse du coût du pétrole (-9,5% sur un an), alors que les marchés s'attendaient à une accélération en raison des nouveaux droits de douane.

Sur un mois, sa progression ralentit même, à +0,2% après +0,3% en juin.

Cette publication "a renforcé les anticipations d'une baisse d'un quart de point de pourcentage des taux d'intérêt" de la Fed en septembre, notent les analystes de Briefing.com.

Désormais, les experts sont pratiquement unanimes à attendre une baisse lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de l'institution, selon l'outil de veille de CME. Et ils sont une majorité à attendre une deuxième réduction de taux en octobre.

Ces perspectives d'assouplissement monétaire profitent aux petites capitalisations, note Art Hogan, qui étaient jusque-là "sous-performantes".

L'indice Russell 2000, qui comprend 2.000 PME, avançait de 0,90%.

Parmi les indicateurs "susceptibles de changer la perception des investisseurs", M. Hogan note la publication jeudi de l'indice des prix à la production (PPI) et le lendemain des ventes au détail.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se détendait nettement à 4,24% contre 4,28% à la clôture mardi. L'échéance à deux ans, plus sensible aux évolutions monétaires, se détendait à 3,68% contre 3,73% à la clôture lundi.

Côté entreprises, la start-up américaine spécialisée dans l'informatique à distance ("cloud computing") CoreWeave glissait de plus de 12% à 130,53 dollars malgré des résultats supérieurs aux prévisions, dont un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars au deuxième trimestre.

Selon l'entreprise, sa croissance est contrainte par des difficultés à accélérer ses capacités, alors que la demande reste soutenue.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Bullish va faire son entrée à la Bourse de New York mercredi, avec un prix initial de 37 dollars par action, au-delà des attentes. Cette opération devrait permettre à l'entreprise de lever 1,1 milliard de dollars pour une valorisation totale dépassant les 5 milliards.

Le groupe de textile américain HanesBrands (+6,55% à 6,59 dollars) continuait sa progression après son bond de la veille provoqué par l'annonce de son rachat par le fabricant canadien de vêtements de sport Gildan, une opération à 4,4 milliards de dollars.