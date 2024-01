Wall Street poursuit sur sa lancée positive pour débuter la semaine

La Bourse de New York évoluait dans le vert lundi après avoir terminé la semaine dernière sur une excellente note, le S&P 500, le plus représentatif du marché, ayant franchi un record historique.

Vers 15H10 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,53%, le Nasdaq à dominante technologique, progressait de 0,68% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,47%.

Stimulé par l'envolée des actions de fabricants de semi-conducteurs et d'autres grands noms de la technologie, le S&P 500 a battu vendredi un record vieux de deux ans terminant à 4.839,81 points.

L'indice élargi a pris 1,2% sur la semaine. Le Dow Jones, qui a également dépassé son dernier sommet datant de décembre, a présenté vendredi un gain hebdomadaire de 0,7% et le Nasdaq de 2,3%.

"Les investisseurs ont été confortés par l'enquête sur la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui s'est améliorée, pour atteindre un plus haut depuis l'été 2021", a souligné Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

La semaine va être chargée en résultats d'entreprises avec United Airlines après la clôture lundi. Puis mardi, déferlent Johnson and Johnson, General electric, Procter and Gamble, Lookeed Martin et Netflix entre autres. Tesla est attendu mercredi.

Sur le front macroéconomique, le ministère du Commerce va dévoiler jeudi sa première estimation de la croissance du PIB américain au quatrième trimestre.

Les analystes prévoient une progression de 2% en rythme annuel, selon Briefing.com.

Enfin de nouveaux éléments sur l'inflation interviendront vendredi avec l'indice des prix PCE pour décembre.

Les taux obligataires étaient en retrait à 4,08% pour ceux à dix ans contre 4,12% vendredi vers 15H00 GMT.

Du côté de la politique monétaire, "les membres de la Réserve fédérale (Fed) sont désormais soumis à leur période de silence habituelle" avant la décision monétaire du 31 janvier, a rappelé Will Compernolle, de FHN Financial.

L'analyste ajoute que "les dernières apparitions des membres de la Fed se sont attachées à éloigner les marchés des attentes d'une baisse des taux au cours des deux prochaines réunions".

"La convergence entre ces attentes du marché et l'action de la Fed est généralement un processus graduel", a-t-il poursuivi estimant que les investisseurs allaient toutefois bientôt parier sur une baisse des taux en mai, plutôt qu'en mars.

Sur le front des valeurs, Boeing se maintenait (+0,08%) malgré les demandes du régulateur, la FAA, d'inspecter de nouveaux appareils Boeing, les 737-900ER, après les incidents observés sur les portes scellées des Boeing 737 MAX 9 à la conception très similaire.

Cette annonce fait suite à l'incident survenu le 5 janvier lors d'un vol de la compagnie Alaska Airlines au cours duquel une porte s'est décrochée de la carlingue d'un Boeing 737 MAX 9.

La chaîne de magasins Macy's s'envolait de 4,25% à 18,39 dollars après avoir rejeté une offre de rachat de 5,8 milliards de dollars d'un groupe d'investisseurs.

L'enseigne de grands magasins, qui a des difficultés financières, a confirmé dans un communiqué dimanche soir, "avoir reçu une proposition non sollicitée et non contraignante de la part d'Arkhouse Management et de Brigade Capital Management pour acquérir toutes les actions en circulation de la société pour 21 dollars par action en espèces, le 1er décembre 2023".

Le géant américain des matières premières agricoles Archer Daniels Midland (ADM) s'écroulait de plus de 18%. La compagnie de négoce a suspendu son directeur financier, le plaçant en détachement administratif, en attendant une enquête sur les méthodes comptables employées dans la branche Nutrition du groupe.

Les compagnies aériennes américaines à bas prix Spirit (+18%) et JetBlue (+1,90%) étaient recherchées après avoir déposé vendredi un recours devant une cour d'appel fédérale contre le blocage de leur projet de fusion, décidé plus tôt par un juge de Boston.