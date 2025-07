Wall Street prudente avant les résultats de grands noms de la tech

Un opérateur à la Bourse de New York le 18 juillet 2025

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, se montrant sur la réserve après de nombreux résultats d'entreprises, et à la veille de la publication des données financières de deux grands noms de la tech, Alphabet (Google) et Tesla.

Le Dow Jones a pris 0,40% tandis que l'indice Nasdaq a reculé de 0,39%. L'indice élargi S&P 500 a lui grappillé 0,06% et ainsi réalisé un nouveau record en clôture à 6.309,62 points.

Mardi, nous avons assisté à "un mouvement d'abandon de certaines des valeurs gagnantes" ces dernières semaines "à l'image des grandes valeurs technologiques, au profit de valeurs plus petites", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

L'analyste souligne la bonne performance de l'indice Russell 2000, qui réunit 2.000 sociétés de taille plus modeste et qui a avancé de 0,79%.

Interrogé par l'AFP, Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, pointe pour sa part "quelques prises de bénéfices avant la première publication (financière, ndlr) des +Sept Magnifiques+", le surnom donné aux grands noms du secteur technologique.

Les résultats d'Alphabet (+0,50% à 192,11 dollars), la maison mère de Google, et de Tesla (+1,10% à 332,11 dollars) sont attendus mercredi après la clôture de Wall Street.

Ces performances financières seront partagées au milieu d'une semaine riche en publications: plus d'une centaine de sociétés composant l'indice S&P 500 doivent y publier leurs résultats.

"C'est une saison des bénéfices difficile où les attentes sont très faibles mais où les prix des actions sont déjà très élevés" alors que la place américaine multiplie les records depuis fin juin, juge Art Hogan.

Les investisseurs se montrent aussi sur leurs gardes à l'approche du 1er août, date butoir donnée par le président américain Donald Trump aux partenaires commerciaux des Etats-Unis pour parvenir à un accord sur les droits de douane.

Jusqu'à présent, seuls quatre accords ont été annoncés par Washington, le dernier avec les Philippines mardi, ainsi qu'un accord de désescalade avec la Chine, après une montée des tensions commerciales entre les deux premières puissances mondiales dans la foulée de l'annonce des droits de douane "réciproques".

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt à dix ans se détendait, à 4,34% vers 20H20 GMT contre 4,38% à la clôture lundi.

Au tableau des valeurs, le constructeur automobile américain General Motors a calé (-8,12% à 48,89 dollars) malgré un deuxième trimestre dépassant les attentes des analystes.

Entre avril et juin, le géant de Détroit a dégagé un chiffre d'affaires de 47,12 milliards de dollars (-1,8%) et un bénéfice net de 1,89 milliard (-35,4%).

Le groupe a estimé l'impact net des droits de douane sur ce trimestre à 1,1 milliard de dollars, et confirmé un impact brut autour de 4 à 5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.

Microsoft (-0,94% à 505,27 dollars) a lâché du lest après avoir révélé que plusieurs groupes de pirates chinois ont exploité une faille de sécurité de son logiciel de gestion de serveurs SharePoint.

Le groupe de défense américain Lockheed Martin a nettement glissé (-10,81% à 410,74 dollars) après une dégringolade de son bénéfice net au deuxième trimestre, plombé par des charges exceptionnelles d'environ 1,7 milliard de dollars.

Sur un an, son bénéfice net a reculé de près de 80%, à 342 millions de dollars américains contre 1,6 milliard au même trimestre l'année passée.

Le géant américain Coca-Cola a perdu du terrain (-0,59% à 69,66 dollars) à la suite de résultats mitigés, notamment un chiffre d'affaires en deçà des attentes.

Le groupe a par ailleurs confirmé la commercialisation "à l'automne" aux Etats-Unis d'une version au sucre de canne de son célèbre soda.