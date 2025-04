Wall Street rate son rebond et termine en nette baisse

Trader sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE).

La Bourse de New York a terminé en net recul mardi, manquant le rebond tenté en début de journée, les investisseurs se montrant à cran face aux droits de douane, tandis que les valeurs automobiles ont plongé.

Le Dow Jones a lâché 0,84%, l'indice Nasdaq a perdu 2,15% tandis l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,57%, revenant à son plus bas niveau depuis un an.

"Ces derniers jours, nous avons assisté à de nombreux revirements, et celui-ci a été (parmi) les plus négatifs", estime auprès de l'AFP Angelo Kourkafas.

L'indice de volatilité Vix, surnommé indice de la peur, a évolué à des niveaux plus vus depuis la pandémie de Covid-19, à la Bourse de New York, signe de la nervosité des investisseurs.

En début de séance, la place américaine évoluait largement dans le vert, ses principaux indices avançant chacun plus de 3%.

Mais, "les gros titres sont toujours le moteur des marchés" à la veille de la mise en application des droits de douane américains additionnels, et plusieurs annonces sont venues heurter l'optimisme des investisseurs, selon Angelo Kourkafas.

Du simple au double: les Etats-Unis ont mis à exécution la dernière menace de Donald Trump en confirmant mardi une taxation supplémentaire des produits chinois de 104% au total.

Le président américain avait annoncé la semaine dernière que ses nouveaux droits de douane, annoncés depuis janvier, s'afficheraient à 54% sur les produits chinois à compter de mercredi, et avait menacé de les taxer de 50 points supplémentaires si la Chine répliquait. Pékin a décidé de taxer les produits américains dès jeudi à hauteur de 34%.

Le président Trump décidera "quand et si nous devons parler avec la Chine, mais pour l'instant, nous avons reçu l'instruction de donner la priorité à nos alliés et à nos partenaires commerciaux comme le Japon, la Corée et d'autres", a commenté le principal conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, sur Fox News.

Plusieurs dizaines de partenaires commerciaux majeurs des Etats-Unis verront leur taux de surtaxes relevé par Washington dès mercredi, notamment l'UE (à 20%) et le Vietnam (à 46%).

"Nous avons appris le cadre la semaine dernière" de ces surtaxes "et maintenant nous sommes dans le processus où les pays, soit ripostent comme la Chine, soit négocient comme le Japon", souligne M. Kourkafas.

"Il est évident que les investisseurs réclament de la clarté et qu'il n'y en a toujours pas", résume auprès de l'AFP Jack Ablin, de Cresset Capital.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se tendait à 4,29%, contre 4,18% à la clôture lundi.

Au tableau des valeurs, les constructeurs automobiles ont reculé après que le Canada a annoncé qu'il appliquera à partir de mercredi des droits de douane de 25% sur les importations de certains véhicules américains, en réponse à une mesure similaire prise par les Etats-Unis.

Ford a abandonné 5,95%, General Motors 2,41% et Stellantis 7,88%.

Les droits de douane canadiens auront une incidence sur les voitures et les camionnettes fabriquées avec moins de 75% de pièces nord-américaines, soit environ 10% de tous les véhicules expédiés des États-Unis vers le Canada, ce qui représente environ 67 000 véhicules par an.

Le géant Apple a reculé de 4,98% et perdu en conséquence sa place de première capitalisation, au profit de Microsoft (-0,92%). Depuis l'annonce de la nouvelle vague de droits de douane américains, la firme a la pomme a vu s'envoler plus de 750 milliards de valorisation boursière.

Les assureurs santé, à l'image de UnitedHealth (+5,41%) et Humana (10,69%), ont bénéficié de l'annonce d'une hausse plus marquée qu'attendu de l'enveloppe pour 2026 du gouvernement américain pour le programme de santé publique Medicare Advantage.