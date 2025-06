Wall Street recule, chahutée par les déboires de Tesla

La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi, lestée en fin de séance par la chute du cours de l'action Tesla après le clash entre Elon Musk et Donald Trump par messages interposés.

Le Dow Jones a reculé de 0,25%, l'indice Nasdaq a perdu 0,83% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,53%.

"L'amitié qui s'est rapidement détériorée et maintenant le +conflit majeur+ entre Musk et Trump est stupéfiant et un choc pour le marché, et fait craindre la suite aux investisseurs de Tesla", commente Daniel Ives, de Wedbush Securities.

Le pionnier des véhicules électriques Tesla a dévissé jeudi de 14,26%, à 284,70 dollars, laissant s'envoler environ 150 milliards de dollars de capitalisation à la suite de la passe d'armes entre les deux milliardaires.

Pendant un échange avec les journalistes, retransmis en direct, Donald Trump s'est dit "très déçu" par les critiques du patron de Tesla et Space X à l'égard de son mégaprojet de loi budgétaire.

"Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux" du patron de Tesla et SpaceX, a-t-il ensuite menacé dans un autre message sur son réseau social Truth.

"N'importe quoi", a écrit de son côté Elon Musk en commentaire d'une vidéo de Donald Trump affirmant, déjà, que sa colère était due à la perte de subventions pour les véhicules électriques.

"Faux", a-t-il posté ensuite au-dessus d'un extrait dans lequel le président américain assure que l'entrepreneur connaissait par avance le contenu du texte. Une "grande et belle loi" selon Donald Trump, une "abomination" désastreuse pour les finances publiques selon M. Musk.

Le multimilliardaire, qui a très généreusement financé la campagne républicaine en 2024, affirme que "Trump aurait perdu l'élection" sans lui et l'accuse d'"ingratitude".

"Cela a pesé lourdement sur le marché" qui avait certes débuté en baisse mais s'était redressé, se montrant rassuré par la perspective d'un apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, estime auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi lors d'un appel téléphonique avec son homologue américain qu'ils se devaient de "redresser la trajectoire" des relations bilatérales, tendues par des différends commerciaux et diplomatiques.

"Il n'y a pas beaucoup de détails" à propos du contenu de cet échange de plus d'une heure, mais les investisseurs estiment que les deux dirigeants "vont se donner plus de temps pour essayer de résoudre le problème (commercial, ndlr) et le marché apprécie cette approche", assure Patrick O'Hare.

Donald Trump a par ailleurs annoncé que Xi Jinping l'avait "gentiment invité" à venir en Chine avec son épouse Melania, et qu'il avait lui aussi proposé au président chinois de venir le voir aux Etats-Unis.

Outre les développements sur le front de la guerre commerciale, les acteurs de marché attendent désormais la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis vendredi. Celui-ci devrait "influencer l'opinion du marché sur ce que la Réserve fédérale (Fed) est susceptible de faire" concernant ses taux, estime M. O'Hare.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se tendait, à 4,39%, contre 4,35% mercredi en clôture.

Ailleurs à la cote, le géant américain des spiritueux Brown-Forman, propriétaire du célèbre whisky Jack Daniel's, a plongé de 17,92% à 27,25 dollars, après avoir déçu les attentes pour le quatrième trimestre de son exercice décalé, avec notamment un bénéfice net par action de 31 cents contre 34 cents anticipé par les analystes.

Circle, créateur de la cryptomonnaie USDC, s'est envolé pour son premier jour de cotation à Wall Street, décollant de plus de 168% à 83,23 dollars.

Le groupe a levé plus d'un milliard de dollars à l'occasion de son entrée en Bourse grâce à la vente de 34 millions d'actions au prix unitaire initial de 34 dollars. Sa valorisation boursière dépasse désormais les 16 milliards de dollars.