Wall Street recule, entre conflit Iran-Israël et données économiques

La Bourse de New York évolue en baisse mardi, lestée par la poursuite du conflit militaire entre Israël et l'Iran, et inquiète pour la consommation des ménages américains, après la publication de nouvelles données économiques.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones reculait de 0,28%, l'indice Nasdaq lâchait 0,50% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,35%.

Lundi, la place américaine avait terminé en territoire positif, se montrant optimiste face à l'absence d'élargissement du conflit entre Israël et l'Iran au reste du Moyen-Orient.

Mais cet état d'esprit est désormais "mis à l'épreuve ce matin suite à des informations distinctes laissant penser aux acteurs du marché qu'une escalade du conflit pourrait bientôt se produire", commente Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Alors que les Etats-Unis ont annoncé renforcer leur "dispositif défensif" au Moyen-Orient et envoyer leur porte-avions Nimitz dans cette région, Donald Trump a quitté prématurément le sommet du G7 au Canada pour rejoindre mardi matin la salle de crise de la Maison Blanche.

Il a affirmé souhaiter "une fin réelle, pas un cessez-le-feu" au conflit mais dit aussi qu'il "n'était pas spécialement d'humeur à négocier" avec Téhéran.

Lundi, Donald Trump, qui entretient le flou sur les intentions américaines concernant ce conflit, avait conseillé aux habitants de Téhéran d'évacuer "immédiatement".

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se détendait à 4,43%, contre 4,45% lundi en clôture.

Au premier jour de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait déboucher mercredi sur un nouveau statu quo sur les taux selon les estimations des analystes, Wall Street est aussi lestée par la publication mardi de nouvelles données économiques.

Les ventes au détail ont décliné plus fortement qu'attendu aux Etats-Unis le mois dernier, montrant que des secteurs de premier plan ont flanché comme l'automobile, le bâtiment et la restauration.

Selon les données publiées par le ministère du Commerce, les ventes au détail ont reculé de 0,9% sur un mois en mai, pour atteindre 715,4 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient à un repli moins marqué, de 0,6%, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Cela indique que le consommateur se replie sur lui-même" et cherche à moins dépenser, en raison des nombreuses incertitudes, notamment liées aux droits de douane voulus par Donald Trump, selon Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

"Un mois de négativité n'est pas forcément constitutif d'une chute massive de la consommation", rappelle toutefois l'analyste.

La production industrielle au mois de mai a également plus reculé qu'anticipé par les marchés, à -0,2%, selon des données publiées mardi.

Au tableau des valeurs, les sociétés du secteur de l'énergie solaire dévissaient en raison de l'avancement au Congrès américain du mégaprojet de loi bugétaire de Donald Trump qui supprime une grande partie des incitations fiscales aux énergies renouvelables, en particulier celles pour le solaire et l'éolien.

Vers 13H55 GMT, Enphase Energy plongeait de 23,08%, First Solar de 17,64%, Sunrun dévissait de plus de 40% et SolarEdge Technologies de plus de 36%.

L'opérateur T-Mobile reculait (-3,96% à 221,84 dollars) après des informations de l'agence de presse économique Bloomberg assurant que le géant des investissements tech SoftBank avait réduit sa participation dans la société, en vendant plus de 21 millions d'actions pour environ 4,8 milliards de dollars.

La start-up Verve Therapeutics, spécialisée dans l'édition génétique, s'envolait (+73,50% à 10,88 dollars) après l'annonce de son rachat par le laboratoire américain Eli Lilly, notamment connu pour son médicament anti-obésité Mounjaro.

Eli Lilly (-1,57% à 794,94 dollars) pourrait débourser jusqu'à 1,3 milliard de dollars dans le cadre de cette opération, qui devrait être finalisée au troisième trimestre.