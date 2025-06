Wall Street reprend son souffle, surveille la trêve entre l'Iran et Israël

Deux opérateurs à la Bourse de New York le 13 juin 2025

La Bourse de New York a ouvert sans direction claire mercredi, marquant une pause après deux séances de gains et gardant un œil attentif sur le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones était proche de l'équilibre (-0,03%), l'indice Nasdaq avançait de 0,51% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,19%.