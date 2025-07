Wall Street reste prudente après une semaine marquée par des records

Un opérateur à la Bourse de New York, le 18 juillet 2025

La Bourse de New York a terminé sur une note prudente vendredi, subissant quelques prises de bénéfices après de nouveaux sommets, les investisseurs attendant par ailleurs des précisions sur la politique monétaire privilégiée par la banque centrale américaine (Fed).

L'indice Nasdaq a atteint un record pour la quatrième séance d'affilée, grappillant 0,05% à 20.895,66 points. L'indice élargi S&P 500 a terminé proche de l'équilibre (-0,01%) tandis que le Dow Jones a reculé de 0,32%.

"Nous observons des prises de bénéfices après une semaine chargée", commente auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Les investisseurs souhaitent "vendre après les records atteints hier par le S&P 500 et le Nasdaq" grâce à des indicateurs économiques meilleurs qu'attendu, abondent pour leur part les analystes de Briefing.com.

La place américaine a particulièrement bien accueilli les ventes au détail pour juin, jugées encourageantes, ainsi que les chiffres de l'inflation, autant côté consommateurs que producteurs, dévoilés plus tôt dans la semaine.

En outre, "la confiance des ménages (américains, ndlr) à l'égard de l'économie s'est améliorée ce mois-ci en raison de la diminution de la pression sur les prix", explique dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Cet indicateur publié vendredi par l'Université du Michigan s'est légèrement redressé au mois de juillet, en ligne avec les attentes des marchés, mais reste très en deçà des niveaux observés l'année dernière.

Avec ces données économiques, Wall Street s'interroge désormais sur le cap privilégié par la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de ses prochaines réunions.

La veille, l'un des gouverneurs de l'institution -Christopher Waller- a répété qu'il était préférable d'abaisser les taux d'intérêt "plutôt trop tôt que trop tard", craignant que la Fed ne commence à agir que lorsque l'économie aura commencé à décrocher.

Le président américain Donald Trump a également de nouveau plaidé pour une baisse marquée des taux d'intérêt, estimant que l'économie américaine est "en pleine forme" et que l'inflation est "très faible", a-t-il écrit sur son réseau social Truth Social.

Les marchés tablent très largement une prolongation de la pause du comité de politique monétaire de la Fed lors de sa prochaine réunion, les 29 et 30 juillet, n'anticipant une possible baisse des taux qu'à la réunion suivante, mi-septembre, selon l'outil de veille de CME, FedWatch.

Mardi, les investisseurs scruteront un discours du patron de la Fed Jerome Powell, à l'affût d'indices quant à la trajectoire monétaire.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt à dix ans se détendait, à 4,42% vers 20H15 GMT contre 4,45% à la clôture jeudi.

Ailleurs, à la cote, Netflix (-5,10% à 1.209,24 dollars) a reculé malgré la publication d'un bond de 45% de son bénéfice net pour le deuxième trimestre, signe que les hausses de prix et l'offre publicitaire sont de plus en plus payantes pour la plateforme leader du streaming vidéo.

Les valeurs associées au secteur des cryptomonnaies ont profité de l'adoption jeudi par la Chambre des représentants de la première loi américaine de régulation des cryptomonnaies, le "CLARITY Act".

Les plateformes d'échange Coinbase (+2,20% à 419,78 dollars) et Robinhood (+4,07% à 109,74 dollars) ont toutes les deux avancé.

Le groupe pétrolier américain Chevron a terminé à l'équilibre (+0,04% à 150,10 dollars) après avoir finalisé le rachat de son compatriote Hess pour près de 60 milliards de dollars (dette incluse), avec plus d'un an de retard sur le calendrier initial du fait d'un litige dont il est sorti victorieux face à son concurrent ExxonMobil.

Le laboratoire pharmaceutique Sarepta a dégringolé de 35,94% à 14,07 dollars après qu'un responsable que l'Agence du médicament américaine (FDA) a émis des doutes sur un traitement de thérapie génique - Elevidys - potentiellement risqué.

"Les investisseurs se préparent pour la semaine prochaine" avec une nouvelle volée de résultats, note M. Cardillo, dont Coca-Cola, Tesla ou Mattel.