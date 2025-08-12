Wall Street s'accroche aux perspectives de baisse des taux de la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025

La Bourse de New York a gagné du terrain mardi, portée par la publication d'un indice d'inflation sans mauvaise surprise qui semble laisser le champ libre à la Réserve fédérale (Fed) pour abaisser ses taux dès septembre.

Les indices Nasdaq (+1,39%) et S&P 500 (+1,14%) ont tous deux atteint un nouveau record, à respectivement 21.6681,90 et 6.445,76 points. Le Dow Jones a lui gagné 1,10%.

"Le marché pousse un soupir de soulagement" depuis la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI), constatant "que l'impact tant redouté des droits de douane était moins évident dans les chiffres de juillet que dans ceux de juin", commente auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

Le mois dernier, l'indice CPI a progressé au même rythme qu'en juin (+2,7% sur un an), contenu par la baisse du coût du pétrole (-9,5% sur un an).

Sur un mois, l'indice s'affiche même en ralentissement, à +0,2% après +0,3% en juin, dans la lignée des attentes des analystes, selon le consensus publié par MarketWatch.

Ce rapport "renforce l'idée que les droits de douane n'ont pas encore entraîné d'inflation significative" pour les Américains, note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

En conséquence, "rien ne semble empêcher la Fed de réduire ses taux d'intérêt en septembre" lors de la prochaine réunion de politique monétaire, avance Angelo Kourkafas.

Un avis largement partagé parmi les analystes, la plupart d'entre eux estimant que la banque centrale américaine abaissera ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage à la fin de l'été.

Angelo Kourkafas pointe aussi "le revirement évident que semblent opérer de nombreux responsables de la Fed" en se montrant de plus en plus pressants pour l'adoption d'une politique monétaire accommodante.

Si plusieurs données économiques très scrutées, comme l'inflation côté producteurs (PPI) et les ventes au détail doivent encore être publiées cette semaine, "le CPI d'aujourd'hui est vraiment le type de donnée clé que les investisseurs attendaient pour confirmer ou infirmer ces anticipations de baisse des taux", assure l'analyste.

La place américaine aborde aussi avec optimisme la prolongation, pour 90 jours, de la trêve commerciale entre Washington et Pékin.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans restait stable par rapport à la veille à 4,28%. A deux ans, il se détendait à 3,73% contre 3,77% à la clôture lundi.

Au tableau des valeurs, l'entreprise américaine de semi-conducteurs et processeurs Intel (+6,62% à 21,81 dollars) a profité de la rencontre entre le nouveau patron du groupe, Lip-Bu Tan, et Donald Trump à la Maison Blanche lundi.

Celle-ci "a été très intéressante", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, saluant en outre "l'incroyable succès" et "ascension" du dirigeant d'Intel, quelques jours après avoir appelé à sa démission à cause d'accusations sur ses liens avec la Chine.

La société Circle, créatrice de la cryptomonnaie USDC, a été recherchée (+1,27% à 163,21 dollars) après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.

Le groupe a notamment indiqué profiter d'une demande accrue pour sa stablecoin USDC, un type de cryptomonnaies présentées comme stables car adossées à des actifs traditionnels.

La chaîne de restauration rapide d'inspiration mexicaine Chipotle Mexican Grill (+2,91% à 42,83 dollars) a bénéficié d'une révision à la hausse de l'évaluation de son titre par la banque d'investissement Piper Sandler.