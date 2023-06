Wall Street sans direction avant une décision de la Fed

La Bourse de New York évoluait sans direction mercredi attendant l'issue d'une réunion monétaire de la Fed qui devrait adopter un statu quo sur les taux d'intérêt, selon les analystes.

L'indice Dow Jones reculait de 0,35%, le Nasdaq avançait de 0,22% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,24% vers 14H15 GMT.

Mardi, le Dow Jones avait avancé de 0,43% à 34.212,12 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, avait gagné 0,83% à 13.573,32 points, et le S&P 500 avait pris 0,69% à 4.369,01 points, au plus haut depuis plus d'un an.

"Les investisseurs se préparent à l'une des décisions monétaires les plus importantes de ces derniers temps, la Réserve fédérale s'apprêtant, selon les prévisions, à ne pas relever son taux directeur pour la première fois depuis le début du cycle de relèvements il y a 14 mois", a résumé Joe Manimbo de Convera Financial Services.

Après un indice des prix à la consommation (CPI) annoncé en baisse mardi à 4% sur un an en mai au lieu de 4,9% un mois plus tôt, c'était au tour des prix à la production de montrer un net recul mercredi.

Ces prix de gros ont baissé en mai de 0,3% par rapport à avril, plus qu'attendu, et n'ont augmenté que de 1,1% sur un an, un signal positif supplémentaire pour la Fed.

La Banque centrale qui doit annoncer sa décision à 18H00 GMT, devrait faire une pause dans ses hausses de taux pour se donner le temps d'évaluer l'effet sur l'inflation et l'économie de ses tours de vis précédents, estiment les analystes.

"Les données sur l'inflation vont dans le sens d'une pause de la Fed dans sa campagne de hausses des taux", a noté Art Hogan de B. Riley Wealth Management. Pour sa part, Art Hogan "croit que la dernière hausse des taux est passée".

"Si cela s'avère vrai, on devrait voir le marché poursuivre sur son élan dans les secteurs moins recherchés jusqu'ici comme l'énergie, l'industrie, les soins et les petites capitalisations", assure l'analyste.

Les investisseurs toutefois vont scruter les nouvelles prévisions de la Fed, notamment les fameux "dot plots" ou projections moyennes du niveau des taux, ainsi que la conférence de presse du président Jerome Powell à 18H30 GMT, pour discerner ce que le Comité monétaire va faire à la réunion suivante, les 25 et 26 juillet.

Sur le marché obligataire, les taux sur les bons du Trésor à dix ans se détendaient légèrement à 3,79% contre 3,81% et ceux à deux ans passaient à 4,62% contre 4,66%.

Le dollar lâchait 0,46% face à l'euro à 1,0843 dollar pour un euro.

Du côté des valeurs, AMD gagnait 1,85% vers 14H00 GMT alors que le fabricant de semi-conducteurs, déterminé à faire concurrence à Nvidia sur le marché de l'intelligence artificielle, était salué par les investisseurs pour avoir présenté une "super puce".

Le spécialiste des cartes graphiques Nvidia, qui avait gagné presque 4% la veille et dépassé la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation, progressait encore de 0,85% mercredi.

Alphabet, maison mère de Google, perdait 0,87% après que la Commission européenne a ouvert une enquête "préliminaire" sur un éventuel abus de position dominante exercé par le géant de l'internet dans la publicité.

Microsoft (+0,44%) et les studios de jeux video Activision Blizzard (+0,86%) restaient en hausse malgré la décision mardi d'un juge américain de ne pas autoriser pour l'instant la finalisation du rachat de l'éditeur de Call of Duty et Candy Crush par le géant de la tech.

Une autre décision judiciaire est en attente, concernant des réticences de la FTC, l'autorité américaine de la concurrence, à donner le feu vert à cette fusion.

L'action très volatile GameStop qui s'était envolée de presque 11% la veille alors que son nouveau président Ryan Cohen a acquis pour 10 millions de dollars de titres des magasins de jeux vidéo, se délestait de presque 4% vers 14H10 GMT.