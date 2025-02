Wall Street s'inquiète de la chute de la confiance des consommateurs

A la Bourse de New York, le 3 février 2025

La Bourse de New York a évolué sans direction claire mardi, la publication d'un indice de confiance des consommateurs américains en deçà des attentes ayant été accueillie avec pessimisme par les investisseurs.

Le Dow Jones, seul indice dans le vert, a gagné 0,37% tandis que l'indice Nasdaq a lâché 1,35% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,47%.

Selon des données partagées par l'association professionnelle Conference Board, la confiance des consommateurs a fondu en février, perdant sept points en un mois, bien plus que les attentes.

Depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, il s'agit du second indice soulignant des inquiétudes chez les consommateurs américains, notamment à propos d'une reprise de l'inflation.

Cette fébrilité est "liée aux inquiétudes sur l'économie et aux perspectives de droits de douane", relève auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Donald Trump a confirmé lundi que les États-Unis allaient relever leurs droits de douane contre le Canada et le Mexique "à la date prévue", soit le 1er mars, après un sursis d'un mois et en dépit des gages apportés par ces deux pays.

Le président américain avait annoncé la mise en place de droits de douane de 25% sur tous les produits canadiens et mexicains avant de faire volte-face début février, quelques heures avant leur entrée en vigueur, en accordant un sursis de 30 jours aux deux pays.

De telles annonces "érodent fondamentalement la confiance des investisseurs", souligne M. Cardillo.

En conséquence, "les investisseurs ont recours à la stratégie de réduction des risques (...), recherchant une protection contre la volatilité des actions" en se tournant vers le marché obligataire, a relevé dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se détendait très franchement, à 4,30% contre 4,40% lundi en clôture.

Les valeurs associées aux cryptomonnaies ont elles subi la lourde chute du bitcoin: les plateformes d'échanges Coinbase et Robinhood ont respectivement chuté de 6,42% et 8,03% tandis que l'éditeur de logiciels MicroStrategy, plus grand détenteur privé de monnaies numériques, a reculé de 11,42%.

Le bitcoin est tombé en dessous de 88.000 dollars mardi, à cause du climat incertain engendré par les déclarations de Donald Trump.

Avant la publication de ses résultats mercredi, le géant du secteur des semi-conducteurs Nvidia a lâché 2,80%.

L'action du pionnier des véhicules électriques Tesla a chuté de plus de 8% après l'annonce de ventes divisées par deux en Europe à cause d'un changement de gamme et possiblement des prises de position de son patron Elon Musk qui rebuteraient les acheteurs.