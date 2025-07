Wall Street soutenue par les accords commerciaux

Des opérateurs à la Bourse de New York le 18 juillet 2025

La Bourse de New York a franchi de nouveaux records mercredi, les investisseurs se montrant satisfaits de la conclusion d'un accord commercial entre le Japon et les Etats-Unis et optimistes quant à la possibilité qu'un compromis émerge avec l'Union européenne.

L'indice élargi S&P 500 (+0,78% à 6.358,91 points) a établi un plus haut en clôture pour la troisième séance d'affilée, l'indice Nasdaq (+0,61% à 21.020,02 points) a lui aussi franchi un nouveau sommet tandis que le Dow Jones (+1,14% à 45.010,29 points) a terminé à quelques encablures de son record.

"Les nouveaux accords commerciaux conclus par les États-Unis avec Tokyo, Manille et Jakarta renforcent la confiance dans la conclusion d'autres accords avant la date butoir du 1er août", à partir de laquelle de massives surtaxes doivent être imposées par Washington à nombre de pays, résume Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Allié-clé des Etats-Unis, "le Japon paiera des droits de douane réciproques de 15%", a annoncé mardi le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social, bien en deçà de la surtaxe de 25% dont l'archipel était menacé au 1er août.

Le secteur automobile japonais coté à New York, à l'image de Toyota (+13,64% à 193,18 dollars) et Honda (+13,13% à 34,40 dollars), a nettement profité de l'allègement tarifaire.

Les surtaxes visant les produits philippins sont elles ramenées à 19% (contre 20%). Et quant à l'Indonésie, l'accord conclu avec Washington concerne plutôt le cadre des futures négociations commerciales en vue d'un compromis, qui reste donc à construire.

"Le marché est stimulé" par ces annonces et se montre d'autant plus optimiste que "l'UE s'oriente également vers un taux de 15% pour ses droits de douane", commente auprès de l'AFP Pat Donlon, de Fiduciary Trust Company.

Des "décisions" sont sur le point d'être prises dans les discussions commerciales entre Washington et Bruxelles, a ainsi affirmé mercredi le chancelier allemand, Friedrich Merz, alors que Donald Trump assurait la veille qu'un accord avec "l'Europe viendra demain".

Chinois et Américains se rencontreront quant à eux la semaine prochaine pour un troisième cycle de discussions.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt à dix ans se tendait, à 4,38% contre 4,34% à la clôture mardi.

Alors qu'une centaine des entreprises composant l'indice S&P 500 ont déjà publié leurs résultats financiers, "nous n'avons encore rien vu d'inquiétant", souligne par ailleurs Pat Donlon, ce qui tire le marché vers le haut.

"Dans le secteur des grandes capitalisations, les entreprises affirment qu'elles peuvent faire face aux droits de douane à leur niveau actuel (et) modifier leurs chaînes d'approvisionnement", relève l'analyste.

En revanche, il sera "intéressant" d'observer les prévisions d'entreprises des biens de consommation, "les plus touchées par les droits de douane", en raison notamment de leur production délocalisée en Asie, anticipe Pat Donlon.

Au tableau des valeurs, le groupe GE Vernova (+14,58% à 629,03 dollars), qui rassemble les anciennes activités énergétiques du conglomérat General Electric, a été récompensé pour son chiffre d'affaires et le relèvement de ses prévisions pour 2025, soutenu par la demande pour ses services et équipements.

Le fabricant d'ascenseurs Otis (-12,38% à 88,49 dollars) a lui été sanctionné pour avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, évoquant une demande restreinte pour les nouveaux appareils.

Le spécialiste des composants électroniques Texas Instruments a chuté (-13,34% à 186,25 dollars) après avoir fait état de prévisions pour le troisième trimestre bien en deçà des attentes du marché, notamment à cause des droits de douane.