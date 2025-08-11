Wall Street stagne à l'ouverture, prudente avant l'inflation américaine

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 août 2025

La Bourse de New York évolue à un niveau proche de l'équilibre lundi, dans l'attente de nouveaux chiffres d'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs surveillant aussi les développements sur le plan géopolitique.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones grappillait 0,01%, l'indice Nasdaq glanait 0,04% et l'indice élargi S&P 500, 0,06%.

Le marché va évoluer "dans des fourchettes étroites jusqu'à ce que nous ayons des nouvelles sur l'inflation" américaine, commente auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

L'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui mesure l'inflation côté consommateurs, est attendu mardi. Il sera suivi par l'inflation côté producteurs (PPI), jeudi.

"Ces deux indicateurs vont avoir une influence sur la politique monétaire" de la banque centrale américaine (Fed), selon les analystes de Briefing.com.

Une très large majorité des analystes estiment que la Fed réduira ses taux d'un quart de point de pourcentage à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire, programmée en septembre, selon l'outil de veille de CME.

Les experts s'inquiètent notamment d'une morosité sur le marché du travail, après une forte révision à la baisse des créations d'emplois au printemps.

Il faudrait "une hausse exceptionnelle (de l'inflation, ndlr) pour dissuader la Fed de réduire ses taux en septembre", juge M. Hogan.

Les taux directeurs de la Réserve fédérale — qui guident le coût du crédit et ont un fort impact sur les marchés — demeurent inchangés depuis décembre, entre 4,25% et 4,50%.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans restait stable par rapport à vendredi en clôture, à 4,28%.

Côté géopolitique, les acteurs du marché vont surveiller la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine prévue vendredi en Alaska pour discuter d'un possible apaisement du conflit en Ukraine.

Cette guerre "a véritablement restructuré les routes commerciales" à l'échelle mondiale, note M. Hogan.

"Si nous parvenons à surmonter cette crise, cela entraînera un recul considérable de l'incertitude géopolitique (...) les marchés salueront toute bonne nouvelle à ce sujet", ajoute l'analyste.

La place américaine digère par ailleurs la saison des résultats d'entreprises, jugée positive.

"Le marché a obtenu plus que ce qu'il attendait" et "les entreprises apprennent à compenser (...) les coûts" des droits de douane imposés par Donald Trump aux partenaires commerciaux des Etats-Unis, avance M. Hogan.

Au tableau des valeurs, les géants américains des microprocesseurs Nvidia et Advanced Micro Devices reculaient respectivement de 0,70% à 181,42 dollars et de 0,87% à 171,25 dollars.

Les deux entreprises ont accepté de verser au gouvernement américain 15% de leurs revenus provenant de la vente de puces destinées à l'intelligence artificielle (IA) à la Chine, une décision très inhabituelle, rapportée par plusieurs médias.

Nvidia est au coeur de la rivalité technologique entre Pékin et Washington. L'accès des entreprises chinoises à ses puces avancées "H20" constitue un enjeu majeur dans les discussions commerciales entre les deux puissances.

L'entreprise américaine de semi-conducteurs et processeurs Intel gagnait du terrain (+5,09% à 20,96 dollars) alors que le nouveau patron du groupe, Lip-Bu Tan, doit rencontrer Donald Trump à la Maison Blanche lundi.

Le président américain a appelé jeudi à la démission "immédiate" de M. Tan, un jour après qu'un sénateur républicain a soulevé des inquiétudes sur d'éventuels liens avec des entreprises chinoises, un danger, selon lui, pour la sécurité nationale.

La start-up américaine spécialisée dans l'informatique à distance ("cloud computing") CoreWeave brillait (+6,03% à 137,36 dollars) après une révision à la hausse des perspectives d'évolution de son titre de la part de JPMorgan.