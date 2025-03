Wall Street sur la défensive face aux droits de douane sur l'automobile

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, les investisseurs se montrant quelque peu échaudés face à l'annonce de surtaxes américaines sur les automobiles fabriquées à l'étranger, alors que Washington veut déjà imposer des droits de douane "réciproques" début avril.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones reculait de 0,09%, l'indice Nasdaq de 0,13% et l'indice élargi S&P 500 de 0,06%.

"Une fois de plus, un nuage tarifaire plane sur le marché", a résumé dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Donald Trump a annoncé mercredi 25% de droits de douane supplémentaires sur les automobiles, nouvelle escalade de la guerre commerciale qu'il mène tous azimuts depuis janvier.

"Nous allons faire payer les pays qui font des affaires dans notre pays et prennent notre richesse", a prévenu le président américain, nouvelle illustration de son maniement punitif des droits de douane depuis son investiture fin janvier.

Les taxes sur l'automobile s'appliqueront à "toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux Etats-Unis" et entreront en vigueur "le 2 avril et nous commencerons à les collecter le 3", selon lui.

Si les fabricants européens et asiatiques sont particulièrement touchés, les constructeurs américains sont aussi concernés, leur modèle économique intégrant largement le Mexique et le Canada où ils possèdent des usines.

Il est "crucial" que les droits de douane ne fassent pas "monter les prix pour les consommateurs", ont prévenu jeudi Ford, GM et Stellantis via un communiqué de l'association professionnelle des constructeurs américains (AAPC), plaidant pour la "compétitivité" de la production automobile "nord-américaine", intégrant donc Canada et Mexique.

Au lendemain de cette annonce, le constructeur automobile américain General Motors chutait de plus de 6%, Ford et Stellantis reculaient chacun de plus de 2%.

En évoluant en baisse, Wall Street montre "qu'elle n'aime pas les droits de douane", estime auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Mais le recul modéré de la place américaine signifie que les investisseurs "ne pensent pas" que ces nouvelles surtaxes "resteront en place suffisamment longtemps pour provoquer une récession", juge M. Stovall.

Jeudi, Donald Trump a aussi dit que ses futurs droits de douane dits "réciproques", qui concerneront potentiellement l'ensemble des produits importés aux Etats-Unis à partir du 2 avril, seront "très cléments".

"Les acteurs du marché ne savent pas comment tout cela se traduira pour l'économie mondiale et la croissance des bénéfices; par conséquent, ils manquent de conviction en matière d'investissement", a dit Patrick O'Hare.

Les acteurs du marché digèrent aussi la révision de l'évolution du produit intérieur brut (PIB) américain.

Celui-ci a progressé davantage que précédemment estimé au dernier trimestre 2024, à +2,4% en rythme annualisé, a rapporté jeudi le ministère du Commerce.

La croissance du PIB était jusqu'ici estimée à +2,3% pour les trois derniers mois de l'année.

Autre indicateur publié en début de journée, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties en légère hausse par rapport à la semaine dernière (+1.000), en deçà des attentes.

Sur le marché obligataire jeudi, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est tendu à 4,37% contre 4,35% la veille en clôture.

Au tableau des valeurs, la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop plongeait (-13,31%), sujette à des prises de bénéfice, après son bond de la veille provoqué par l'annonce de son intention d'acheter du bitcoin avec sa trésorerie.

La banque d'investissement Jefferies (-8,19%) était plombée par la publication de résultats au premier trimestre en recul sur un an et largement inférieurs aux attentes. La direction de la banque blâme des marchés "devenus de plus en plus difficiles en raison des incertitudes liées à la politique américaine et aux événements géopolitiques".