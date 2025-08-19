Wall Street temporise avant le colloque de Jackson Hole

La Bourse de New York évolue sans direction claire mardi, se montrant indécise à l'approche de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole en fin de semaine qui pourrait donner une nouvelle indication sur la politique monétaire poursuivie par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones prenait 0,33%, l'indice Nasdaq lâchait 0,39% tandis que l'indice élargi S&P 500 s'affichait proche de l'équilibre (-0,03%).

"Les actions individuelles connaissent des fluctuations mais le marché dans son ensemble a encore besoin d'un coup de pouce", résume Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Les investisseurs sont dans l'expectative du discours du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi", ajoute auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA. Le président de l'institution monétaire américaine s'exprimera dans le cadre du colloque de Jackson Hole (Wyoming) qui réunit de nombreux banquiers centraux.

Les investisseurs scruteront chacun des mots de M. Powell, qui pourraient donner de nouveaux indices quant aux possibilités d'une baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine, dans un contexte de marché de l'emploi atone mais d'inflation persistante.

La prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed aura lieu en septembre. "Le sentiment général est que l'absence de baisse ne serait pas une bonne chose et pourrait entraîner une correction" de Wall Street, juge Sam Stovall.

En attendant, les investisseurs seront attentifs à la publication mercredi du compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion de la banque centrale américaine de juillet, ainsi qu'aux discours de plusieurs responsables de la Fed prévus tout au long de la semaine.

Sur le marché obligataire, vers 13H50 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se détendait légèrement à 4,31% contre 4,33% à la clôture la veille.

Côté indicateurs, les mises en chantier au mois de juillet sont ressorties supérieures aux attentes des analystes tandis que les demandes de permis de construire ont été en deçà des prévisions.

Au tableau des valeurs, le fabricant de puces électroniques Intel brillait (+11,24% à 26,32 dollars), profitant de l'annonce d'un investissement de 2 milliards de dollars du géant japonais SoftBank. L'accord, annoncé lundi, va porter à environ 2% la présence du japonais au capital du groupe américain.

Intel reste aussi scruté par les investisseurs après des informations de presse évoquant la possibilité d'une prise de participation du gouvernement américain à hauteur de 10%.

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot (+4,70% à 413,61 dollars) était applaudie pour le maintien de ses prévisions annuelles malgré un deuxième trimestre inférieur aux attentes.

Home Depot escompte une hausse d'environ 2,8% de son chiffre d'affaires annuel (+1% à données comparables) et une marge opérationnelle autour de 13,4% hors éléments exceptionnels.

Son bénéfice net par action hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, devrait reculer d'environ 2% par rapport aux 15,24 dollars de l'année précédente, à un niveau toutefois supérieur aux attentes.

Le groupe de grande distribution électronique BestBuy (+3,73% à 74,48 dollars) était recherché après la mise en œuvre de la transformation de son site internet en marketplace, permettant à des vendeurs externes à l'entreprise d'y afficher leurs produits.

