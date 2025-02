Wall Street termine en baisse, plombée par l'inflation américaine

Trader sur la parquet du New York Stock Exchange (NYSE) le 30 janvier 2025 à New York.

La Bourse de New York a terminé globalement dans le rouge mercredi, à l'exception de l'indice Nasdaq qui est resté stable, la place américaine ayant été minée par une inflation américaine plus élevée qu'anticipé.

Le Dow Jones a lâché 0,50% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,27%. Seul l'indice Nasdaq, à coloration technologique, a clôturé proche de l'équilibre (+0,03%).

La publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis en début de journée "a été une surprise négative puisqu'il a dépassé toutes les estimations", souligne auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

De janvier 2024 à janvier 2025, les prix à la consommation ont augmenté de 3% (après 2,9% en rythme annuel en décembre), l'inflation s'accélérant pour le quatrième mois de suite, selon le département du Travail.

Les analystes s'attendaient à un ralentissement de l'indice CPI à +2,8% sur un an en janvier, selon le consensus compilé par MarketWatch.

Ils misaient aussi sur un ralentissement de l'inflation dite sous-jacente, hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, mais celle-ci a aussi progressé, s'élevant à +3,3% sur un an.

"Le message est clair: les prix continuent d'augmenter (et) il n'y a aucune raison pour que la Réserve fédérale américaine (Fed) soit pressée de réduire ses taux", selon Angelo Kourkafas.

Le rôle de l'institution monétaire est de fixer les taux directeurs à un niveau qui permette de juguler l'inflation, tout en assurant le plein emploi.

Or les prix de janvier sont de nature à la conforter dans l'idée qu'elle ne devrait pas réduire rapidement ses principaux taux directeurs, en l'absence de signes de faiblesse du marché du travail et d'essoufflement de la consommation aux États-Unis.

Les marchés financiers estiment désormais peu probable qu'une baisse intervienne avant la fin de l'été, au plus tôt, selon l'outil de veille du groupe CME, FedWatch.

Donald Trump, qui a mis la reconquête du pouvoir d'achat au coeur de sa campagne, a cependant jugé mercredi que les taux d'intérêt devaient baisser afin de compenser l'inflation potentiellement induite par la hausse des droits de douane qu'il veut imposer sur les produits importés aux États-Unis.

Dans ce contexte, le rendement des emprunts d'Etat américains se tendait franchement: vers 21H40 GMT, le 10 ans américain s'établissait à 4,62%, contre 4,54 la veille en clôture. Le rendement à deux ans passait lui de 4,28% à 4,35%.

La séance a aussi été animée par les récents développements autour de la guerre en Ukraine.

Donald Trump et Vladimir Poutine ont convenu mercredi de lancer des négociations "immédiates" pour mettre fin au conflit en Ukraine, lors d'un spectaculaire échange qui rebat les cartes après trois années de guerre.

"C'est un catalyseur positif" pour le marché car si la paix en Ukraine "n'aurait pas d'impact notable sur l'économie américaine", cela "réduirait en partie l'incertitude ambiante", juge Angelo Kourkafas.

De plus, le retour du pétrole et du gaz russes sur le marché "peut aider à contenir l'inflation aux Etats-Unis" car une offre plus abondante provoque une baisse des prix, selon l'analyste.

Ailleurs à la cote, le réseau de pharmacies CVS Health s'est envolé de 14,95% après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice au quatrième trimestre supérieurs aux attentes.

Le groupe américain de pétrole et de gaz Chevron a lâché 1,61% après avoir partagé son intention de réduire de 15% à 20% ses effectifs d'ici fin 2026, dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de deux à trois milliards de dollars annoncé en 2024.

Malgré des résultats supérieurs aux attentes, le laboratoire Biogen a perdu 4,28% à cause de prévisions pour l'année en cours en deçà des estimations des analystes.

La compagnie aérienne américaine à bas coût Spirit Airlines, qui a déposé le bilan en novembre, a dégringolé de plus de 20% après avoir refusé une nouvelle offre de fusion proposée par sa concurrente Frontier Airlines.