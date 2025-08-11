Wall Street termine en baisse, prises de bénéfices avant l'inflation américaine

Le
11 Aoû. 2025 à 20h06 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Un drapeau américain à la Bourse de New York le 15 juillet 2025

AFP
ANGELA WEISS
La Bourse de New York a clôturé en baisse lundi, les investisseurs se montrant prudents à la veille de la publication d'un nouvel indice d'inflation aux Etats-Unis, sur fond de négociations commerciales sino-américaines.

"Nous assistons à quelques prises de bénéfices après une forte hausse et avant la publication d'indicateurs économiques importants", constate auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

L'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui mesure l'inflation côté consommateurs, est attendu mardi. Il sera suivi par l'inflation côté producteurs (PPI), jeudi.

Ces données "pourraient avoir une influence sur les anticipations de baisse des taux de la part de la Fed", la banque centrale américaine, écrit dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Une très large majorité des analystes estiment que la Fed réduira ses taux d'un quart de point de pourcentage à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire, programmée en septembre.

Les experts s'inquiètent notamment d'une morosité sur le marché du travail, après une forte révision à la baisse des créations d'emplois au printemps.

"Nous ne savons pas encore si ce rapport sur l'emploi était un cas isolé ou s'il s'agissait d'une tendance plus durable", commente M. Sarhan.

Les taux directeurs de la Réserve fédérale — qui guident le coût du crédit et ont un fort impact sur les marchés — demeurent inchangés depuis décembre, entre 4,25% et 4,50%.

Sur le front des droits de douane, le président américain Donald Trump a décidé de prolonger de 90 jours la détente avec Pékin, rapportent lundi des médias américains, à quelques heures de la fin théorique de cette trêve entre les deux puissances.

La Maison Blanche n'a pas donné suite dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.

Engagés au printemps dans un affrontement à coups de droits de douane exorbitants, avec des taux à trois chiffres, Pékin et Washington avaient fini par conclure une trêve de 90 jours en mai à Genève (Suisse).

"Il est pratiquement impossible pour les États-Unis de remplacer la Chine en tant que centre mondial de fabrication", remarque M. Sarhan.

A la cote, les géants américains des microprocesseurs Nvidia et Advanced Micro Devices ont perdu respectivement 0,30% à 182,15 dollars et 0,28% à 172,28 dollars.

Les deux entreprises ont accepté de verser au gouvernement américain 15% de leurs revenus provenant de la vente en Chine de puces destinées à l'intelligence artificielle (IA), une décision très inhabituelle, rapportée par plusieurs médias et confirmée par Donald Trump dans le cas de Nvidia.

L'entreprise américaine de semi-conducteurs et processeurs Intel a progressé (+3,66% à 20,68 dollars) alors que le nouveau patron du groupe, Lip-Bu Tan, rencontre Donald Trump à la Maison Blanche lundi.

Le président américain a appelé la semaine dernière à la démission "immédiate" de M. Tan, après qu'un sénateur républicain a soulevé des inquiétudes sur d'éventuels liens avec des entreprises chinoises, un danger, selon lui, pour la sécurité nationale.

Les investisseurs attendent désormais les résultats de certains grands distributeurs, à l'instar du géant Walmart (+0,19% à 103,93 dollars) la semaine prochaine.

