Wall Street termine en baisse, retient son souffle avant Jackson Hole

Le
21 Aoû. 2025 à 20h01 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025

AFP
TIMOTHY A. CLARY
Partager 3 minutes de lecture

La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, toujours plombée par la faiblesse de la tech, les investisseurs se montrant aussi particulièrement prudents avant la prise de parole du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell à Jackson Hole.

Le Dow Jones et l'indice Nasdaq ont tous les deux perdu 0,34% tandis que l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,40%.

"Il n'y pas vraiment de conviction sur le marché aujourd'hui", résume auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com. "Tout le monde est un peu sur le qui-vive, attendant de voir ce que M. Powell va dire demain", ajoute l'analyste.

Le président de la Fed doit prendre la parole vendredi à 14H00 GMT à l'occasion du colloque de Jackson Hole (Wyoming), qui réunit de nombreux banquiers centraux.

Les investisseurs seront à l'affût d'indices pouvant les renseigner sur la trajectoire monétaire privilégiée par l'institution américaine.

La part d'opérateurs privilégiant une baisse de taux à l'issue de la prochaine réunion de la Fed en septembre a quelque peu baissé depuis mercredi, d'après l'outil de veille de CME, FedWatch, mais reste majoritaire.

"Il y a peut-être eu une légère remise en question quant à la certitude d'une baisse des taux", en particulier après "certaines déclarations de responsables de la Fed", juge Patrick O'Hare.

Jeudi, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a souligné auprès de Yahoo Finance la persistance de l'inflation aux Etats-Unis, assurant que si la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine "avait lieu demain, (elle) ne verrai(t) pas de raison de réduire les taux d'intérêt".

Côté indicateurs, l'activité du secteur privé a progressé en août aux Etats-Unis à son rythme le plus élevé depuis décembre et les ventes de logements anciens aux Etats-Unis sont reparties à la hausse au mois de juillet.

En revanche, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté à 235.000, là où les analystes tablaient sur une stabilisation à 225.000 demandes.

Ces chiffres "laissent entrevoir un nouvel affaiblissement du marché du travail", selon Nancy Vanden Houten, d'Oxford Economics, qui prévient toutefois que "des facteurs saisonniers ont pu influencer" cette hausse.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se tendait à 4,33% vers 20H10 GMT contre 4,30% à la clôture mercredi.

Côté entreprises, les investisseurs observent toujours "une relative faiblesse des actions à très forte capitalisation", notamment dans le secteur technologique, selon M. O'Hare.

"Beaucoup d'entre elles ont connu des hausses spectaculaires et sont actuellement en recul, les investisseurs réalisant des prises de bénéfices", ajoute l'expert.

Apple a par exemple lâché 0,49% à 224,90 dollars, Nvidia a perdu 0,24% à 174,98 dollars et Meta (Facebook, Instagram) a reculé de 1,15% à 739,10 dollars.

La chaîne américaine d'hypermarchés Walmart a relevé une partie de ses prévisions pour son exercice fiscal décalé 2026 après une hausse de près de 5% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Mais l'enseigne a été boudée (-4,50% à 97,95 dollars) à cause de son bénéfice net par action à données comparables inférieur aux attentes, à 68 cents.

Le constructeur aéronautique américain Boeing a terminé dans le rouge (-0,51% à 224,46 dollars). Le titre avait progressé en début de séance après des informations de presse selon lesquelles le groupe était en discussions avec les autorités chinoises au sujet d'une commande pouvant atteindre jusqu'à 500 avions.

  1. Nasdaq

Économie
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Économie

Magasin Auchan de Woippy, en Moselle, le 5 novembre 2024.
Économie

Des "centaines de milliers" de données de clients d'Auchan ont été piratées

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

Les spiritueux entrainent la Bourse de Paris dans le rouge à la clôture

Le décès du streamer Jean Pormanove &quot;n'est pas en lien avec l'intervention d'un tiers&quot;, selon les conclusions de l'autopsie révélées par le procureur de la République de Nice.
Économie

Mort de Jean Pormanove: l'autopsie exclut "l'intervention d'un tiers"

38.89511, -77.03637

À la une

Afrique

RD Congo: les États-Unis dénoncent d'"horribles exactions contre les civils" et demandent le respect du cessez-le-feu

International

L'armée israélienne commence à encercler la ville de Gaza: quels sont ses objectifs et ses cibles?

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

Afrique

Présidentielle en Côte d’Ivoire: Jean-Louis Billon rompt avec Tidjiane Thiam et veut être le candidat de "l'alternative"

Afrique

Génocide des Tutsi au Rwanda: des juges françaises ordonnent un non-lieu pour Agathe Habyarimana

International

Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage

Afrique

Ticad 2025: économie, nourriture, formation... Comment le Japon investit en Afrique

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

TERRIENNES

Mondial de rugby : l'Américaine Ilona Maher, force de frappe du sport féminin