Wall Street termine en hausse, anticipe plusieurs baisses de taux

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 août 2025

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, poussée par les perspectives de baisse des taux de la banque centrale américaine (Fed) et dans l'attente de nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice Nasdaq (+0,45%), à forte coloration technologique, a touché un nouveau record à 21.798,70 points. Le Dow Jones a gagné 0,25% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,21%.

"Le marché rebondit après des turbulences (...), Wall Street attend avec impatience les baisses de taux de la Réserve fédérale", résume dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

La semaine passée, un taux de chômage en hausse et une baisse des créations d'emplois aux Etats-Unis ont renforcé les attentes d'une politique monétaire plus souple de la part de l'institution monétaire américaine, ce qui pourrait donner un coup de fouet à l'économie américaine.

"La plupart des investisseurs estiment que les rapports sur l'inflation publiés cette semaine" ne changeront pas ces perspectives, commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

La place américaine attend en effet la publication aux Etats-Unis des prix à la production (PPI) mercredi, puis celle des prix à la consommation (CPI) jeudi.

La Fed est investie d'un double mandat, consistant à surveiller le marché de l'emploi et à maintenir l'inflation proche de 2% sur le long terme.

Même si ces chiffres ne sont pas conformes aux attentes, les investisseurs estiment "que la Fed s'est résolue à baisser ses taux lors de sa réunion de septembre", note M. Stovall.

"La seule question qui reste en suspens, compte tenu des prochains rapports économiques (...), est de savoir si elle procédera à une, deux ou trois baisses cette année", ajoute l'analyste.

Pour le moment, les experts anticipent trois baisses de taux d'un quart de point de pourcentage d'ici à la fin de l'année, selon l'outil de veille FedWatch de CME, passant ainsi d'une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50% à 3,50 et 3,75%.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance 10 ans se détendait à 4,04%, contre 4,07% à la clôture vendredi.

Cette baisse des taux obligataires est "positive" pour les actions, commente M. Stovall.

Ailleurs, au tableau des valeurs, certaines des capitalisations géantes du secteur technologique ont eu le vent en poupe, à l'image d'Amazon (+1,51%), Nvidia (+0,77%) ou Microsoft (+0,65%).

Le titre de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Robinhood a atteint un nouveau record en clôture (+15,83% à 117,28 dollars) et le groupe de services pour créateurs d'applications AppLovin a brillé (+11,59% à 547,04 dollars).

Les deux entreprises ont profité de l'annonce de leur future entrée au sein de l'indice S&P 500. Leur arrivée sera effective le 22 septembre, selon S&P Global.

L'opérateur américain EchoStar s'est envolé (+19,91% à 80,63 dollars) à l'annonce du rachat de fréquences, par la société spatiale SpaceX --propriété d'Elon Musk--, pour un montant de 17 milliards de dollars.

Fin août, EchoStar avait déjà annoncé la vente d'une partie de ses fréquences au profit de son concurrent AT&T pour 23 milliards de dollars.

Par ailleurs, après un début d'année en demi-teinte, sur fond d'incertitudes économiques et commerciales, le marché des introductions en Bourse (IPO) à New York va connaître un coup d'accélérateur dans les prochains jours.

Six entreprises doivent entrer à Wall Street cette semaine, dont le très attendu spécialiste suédois du paiement différé Klarna ou la plateforme Gemini, spécialisée dans les cryptomonnaies et fondée en 2014 par les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss.