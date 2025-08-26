Wall Street termine en hausse, ignore les attaques contre la Fed et attend Nvidia

Le
26 Aoû. 2025 à 20h02 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2025

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2025

AFP
ANGELA WEISS
La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, peu ébranlée par un nouvel assaut de Donald Trump contre l'indépendance de la banque centrale américaine (Fed) et dans l'attente des résultats trimestriels du mastodonte Nvidia.

Le Dow Jones a gagné 0,30%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,44% et l'indice élargi S&P 500, de 0,41%.

"Il semble que le marché ignore la tentative (de Donald Trump, ndlr) de limoger" la gouverneure de la Fed Lisa Cook, résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Lundi soir, dans une lettre signée de sa main publiée sur son réseau Truth Social, le président des Etats-Unis a écrit à Lisa Cook qu'elle était "limogée avec effet immédiat".

Première femme afro-américaine à accéder au prestigieux poste de gouverneure de la Fed, Mme Cook est accusée par le camp présidentiel d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables.

Son avocat Abbe Lowell a annoncé mardi que l'initiative de M. Trump sera contestée en justice.

Wall Street fait abstraction de ce conflit et "s'attend à ce que le comité adopte une position de plus en plus accommodante si le président des Etats-Unis parvient à la destituer", souligne Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le président de la Fed Jerome Powell a d'ailleurs changé de ton lundi lors des rencontres annuelles de Jackson Hole, en se montrant ouvert à un assouplissement monétaire.

Mais si la Fed devient trop accommodante et parallèlement "l'inflation augmente en raison des droits de douane, cela pourrait poser un problème pour le marché", prévient M. Cardillo.

Côté indicateurs, les investisseurs ont bien accueilli les commandes de biens durables, qui sont ressorties supérieures aux attentes.

La place américaine cherche par ailleurs "à se positionner avant la publication de l'indice PCE" vendredi, indicateur d'inflation privilégié par la Fed, notent les analystes de Briefing.com.

Une seconde estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre est aussi attendue jeudi.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt à dix ans s'établissait à 4,26% vers 20H15 GMT contre 4,28% à la clôture lundi. Les taux des titres à deux ans, plus sensibles aux évolutions monétaires, reculaient, à 3,68% contre 3,72% à la fermeture la veille.

Côté entreprises, la bourse attend avec impatience les résultats du géant américain des semiconducteurs Nvidia, qui seront publiés mercredi après la clôture de Wall Street.

La place new-yorkaise profite depuis quelques années d'un engouement grandissant autour de l'intelligence artificielle (IA), et Nvidia en est la figure de proue.

"Il y a beaucoup d'enthousiasme" autour des performances de Nvidia, explique Peter Cardillo. "Espérons que cet enthousiasme se justifie, sinon cela pourrait poser un autre problème au marché", ajoute l'analyste.

Selon le consensus de FactSet, les analystes tablent sur un bond de plus de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise au deuxième trimestre.

A la cote, les entreprises du secteur de la défense à l'image de Lockheed Martin (+1,78% à 455,67 dollars), Boeing (+3,48% à 234,76) et RTX (+2,11% à 159,57 dollars) ont gagné du terrain après des propos du secrétaire au Commerce Howard Lutnick évoquant la possibilité de prises de participation par l'Etat américain.

Vendredi, Donald Trump avait annoncé l'entrée de l'Etat fédéral américain au capital de l'entreprise de semiconducteurs et processeurs Intel, à hauteur de 10%.

Le laboratoire américain Eli Lilly a brillé (+5,86% à 736,06 dollars), soutenu par un nouvel essai clinique encourageant pour son nouveau médicament amaigrissant, l'orforglipron. Les patients ayant bénéficié du dosage le plus élevé ont perdu en moyenne 10,5% de leur poids en 72 semaines, selon cette nouvelle étude.

