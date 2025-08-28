Wall Street termine en hausse, le Dow Jones et le S&P 500 atteignent de nouveaux records

Le
28 Aoû. 2025 à 20h03 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025

AFP
TIMOTHY A. CLARY
Partager 3 minutes de lecture

La Bourse de New York a terminé sur un double record jeudi, poussée par la révision à la hausse du PIB américain pour le deuxième trimestre et après les résultats de Nvidia, géant américain des semiconducteurs.

Après un début de séance hésitant, les indices S&P 500 (+0,32%%) et Dow Jones (+0,16%) ont finalement dépassé de nouveaux sommets en clôture, atteignant respectivement 6.501,86 points et 45.636,90 points. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,53%.

La place américaine a bien accueilli "les données économiques de ce matin (...) bien meilleures qu'anticipé", commente dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Les Etats-Unis ont connu une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une estimation officielle actualisée jeudi, soit plus que ce qui avait été auparavant calculé, et qu'attendu par les marchés.

La première estimation du PIB pour la période, publiée fin juillet, faisait état d'une croissance de 3% en rythme annualisé et les investisseurs s'attendaient à une révision à 3,1% seulement.

La place américaine digère toujours par ailleurs la tentative de Donald Trump de révoquer Lisa Cook, une gouverneure de la Fed, sur fond d'allégations de fraude pour un prêt immobilier personnel.

Si la gouverneure part, Donald Trump pourra nommer son remplaçant. Le président veut que les taux d'intérêt de la Fed soient beaucoup plus bas et entend placer au sommet de l'institution des personnes partageant ses vues sur l'économie.

Mais le marché "attend un peu pour obtenir davantage d'informations (...) qui pourraient influencer les décisions de la Fed", note auprès de l'AFP Victoria Fernandez, de Crossmark Global Investments.

La publication de l'indice PCE pour juillet, indicateur d'inflation privilégié par l'institution monétaire, est attendue vendredi.

D'autre indices d'inflation côté consommateurs et producteurs pour le mois d'août seront publiés la semaine prochaine, ainsi que des chiffres sur l'emploi.

Sur le marché obligataire, vers 20H20 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans s'affichait à 4,20%, contre 4,24% mercredi en clôture.

Côté entreprises, les investisseurs ont été plutôt rassurés par les "bons" résultats trimestriels de Nvidia, publiés la veille, juge Mme Fernandez.

La première capitalisation mondiale a réalisé un chiffre d'affaires record de 46,7 milliards de dollars au deuxième trimestre de son exercice décalé, en hausse de 56% sur un an, contre 46,2 milliards de dollars attendus par le marché.

Le groupe californien a aussi dégagé un bénéfice net record, à 26,4 milliards de dollars, soit un bond de plus de moitié sur un an. Nvidia a toutefois terminé dans le rouge (-0,82% à 180,12 dollars).

L'entreprise n'a pas pu vendre en Chine lors du trimestre écoulé ses puces H20 - des mini-processeurs moins sophistiqués, pourtant conçus pour respecter les restrictions d'exportation imposées par un gouvernement américain soucieux de maintenir sa suprématie mondiale dans l'IA.

A la cote, l'équipementier sportif Nike a été quelque peu boudé (-0,15% à 77,94 dollars) après l'annonce d'une vague de licenciements de près de 1% de son personnel administratif.

"Les mesures que nous prenons visent (...) à écrire le prochain grand chapitre de l'histoire de Nike", écrit un porte-parole du groupe dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Malgré un chiffre d'affaires et un bénéfice net par action, donnée de référence pour les marchés, supérieurs aux attentes, les magasins de vêtements Urban Outfitters ont plongé (-10,65% à 69,70 dollars).

Le spécialiste des véhicules électriques Tesla a reculé (-1,04% à 345,98 dollars). Ses ventes ont baissé de près de 42% sur un an en Europe.

  1. Nasdaq

Économie
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Économie

Le retour au trafic normal est prévu vendredi matin après des perturbations dues à un vol de câble sur la LGV entre Paris et Lyon
Économie

Trafic perturbé sur la LGV entre Paris et Lyon: retour au "trafic normal" prévu vendredi matin

La plateforme australienne Kick a accusé le gouvernement français de &quot;tirer parti&quot; de la mort du streamer Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, après la démarche judiciaire envisagée par la ministre déléguée au Numérique Clara Chappaz
Économie

La plateforme Kick accuse Paris de "tirer parti" de la mort d'un streamer

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024
Économie

La Bourse de Paris, prudente, clôture en légère hausse

38.89511, -77.03637

À la une

mémoire

France: l'impossible inhumation de Protais Zigiranyirazo, alias "Monsieur Z", figure du génocide des Tutsi au Rwanda

Économie

Sénégal: un an après la révélation de la dette cachée, le FMI ouvre la porte à des nouveaux appuis budgétaires

International

Guerre en Ukraine: au moins 19 morts et plus de 50 blessés après de nouvelles attaques russes sur Kiev

International

Argentine: le président Javier Milei visé par des jets de projectiles lors d'une manifestation à Buenos Aires

corruption

Madagascar: ce que l'on sait sur l'affaire des Boeing 777 livrés à l'Iran dans laquelle 22 personnes sont en détention

International

Dans le sud du Liban, les Casques bleus français découvrent un bunker du Hezbollah

International

Trump grave son pouvoir dans le marbre, l'or et l'ostentation

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand

Terriennes

"Le voisinage est un maillon fondamental" pour lutter contre les violences conjugales ou domestiques