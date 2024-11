Wall Street termine en hausse, l'effet Trump ne faiblit pas

Des opérateurs du New York Stock Exchange

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, toujours portée par le retour annoncé de Donald Trump à la Maison Blanche qui a une nouvelle fois propulsé les indices vedettes de Wall Street à de nouveaux records.

Le Dow Jones a progressé de 0,69% à 44.293 points, l'indice Nasdaq a pris 0,06% à 19.298 points et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,10% à 6.001 points. Des records historiques régulièrement battus depuis la victoire de Donald Trump.

Le marché est "enthousiaste" à propos de "la fin de l'incertitude électorale", ce qui "propulse les actions de manière générale", a commenté auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

La perspective de plus en plus probable d'un contrôle total du Congrès américain par le camp républicain n'a fait que renforcer le mouvement haussier de la place américaine.

"Plusieurs groupes profitent du +Trump Trade+", c'est-à-dire de l'anticipation des investisseurs selon laquelle une nouvelle présidence Trump sera positive pour le marché des actions, a noté M. Stovall.

Le secteur financier, en raison de "l'assouplissement de la réglementation" promis par le républicain, fait partie des secteurs bénéficiaires, selon l'analyste. JPMorgan Chase (+0,97%), Goldman Sachs (+2,22%), Bank of America (+2,11%) et Wells Fargo (+3,60%) ont tous terminé dans le vert.

Egalement soutenus par ces perspectives, les acteurs des cryptomonnaies comme Coinbase (+19,76%), Robinhood (+7,40%) ou Riot Platforms (+16,86%) ont brillé.

Le fournisseur de services Bitcoin, MicroStrategy Incorporated, s'est envolé (+25,73%), alors que la monnaie numérique atteignait de nouveaux sommets lundi. Vers 21H45 GMT, le bitcoin continuait sa folle ascension, à 88,149.04 dollars.

Autres grandes gagnantes du résultats de l'élection américaine, les valeurs industrielles ont gagné du terrain, telles que Lockheed Martin (+1,07%), Honeywell (+2,62%) ou Caterpillar (+0,81%).

Tesla a poursuivi son ascension. Le groupe du milliardaire Elon Musk, qui a affiché son soutien à Donald Trump durant sa campagne, a gagné 8,76%.

"La faiblesse des semi-conducteurs et des grandes capitalisations ont pesé sur les principaux indices", a observé Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC, coté à Taïwan et New York, a reculé (-3,55%) après que plusieurs médias ont affirmé que le gouvernement américain lui avait ordonné de cesser les livraisons de ses puces les plus avancées au marché chinois.

Nvidia (-1,61%), Intel (-4,39%), Apple (-1,20%), Microsoft (-1,07%), Broadcom (-2,58%), ou AMD (-0,41%) ont clôturé en berne.

Côté indicateurs, les investisseurs attendent la publication de l'indice de prix à la consommation CPI, mercredi, de l'indice PPI des prix à la production, jeudi, mais aussi des ventes de détail et de la production industrielle, vendredi.

Le marché obligataire était fermé lundi pour cause de jour férié (Veterans Day).

Ailleurs au tableau des valeurs, le laboratoire pharmaceutique Abbvie a dégringolé (-12,57%) après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles un médicament développé par le groupe contre la schizophrénie n'a pas atteint les objectifs attendus lors d'essais cliniques.

L'assureur santé Cigna a décollé (+7,28%) après avoir annoncé dans un communiqué de presse que le groupe renonçait à l'acquisition de son concurrent Humana (-1,97%).