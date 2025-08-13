Wall Street termine en hausse, nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500

Le
13 Aoû. 2025 à 20h02 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Vue de l'exterieur de la Bourse de New York, le 4 août 2025

Vue de l'exterieur de la Bourse de New York, le 4 août 2025

AFP
ANGELA WEISS
Partager 3 minutes de lecture

La Bourse de New York a atteint de nouveaux sommets mercredi, dopée par la perspective d'un assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed) après une inflation conforme aux attentes.

L'indice Nasdaq (+0,14%) et le S&P 500 (+0,32%) ont tous les deux dépassé leur plus haut, atteignant respectivement 21.713,14 et 6.466,58 points. Le Dow Jones a progressé pour sa part de 1,04%.

"C'est un marché qui est probablement un peu surévalué, mais il y a actuellement beaucoup d'élan et d'euphorie", résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

"Le marché reste très dynamique aujourd'hui", soutenu par les espoirs d'une "baisse des taux" de la part de la Réserve Fédérale à l'issue de sa réunion de septembre, ajoute l'analyste.

Les investisseurs sont notamment rassurés au lendemain de la publication de l'indice d'inflation CPI, conforme aux anticipations du marché pour le mois de juillet.

L'indicateur a atténué les craintes liées à l'impact des droits de douane sur la hausse des prix, et a par conséquent poussé les investisseurs à renforcer leur pari sur une diminution des taux d'intérêt.

Selon l'outil de veille de CME, une très large majorité des acteurs anticipent désormais une baisse des taux d'un quart de point de pourcentage en septembre, contre un peu plus de la moitié un mois plus tôt.

Mercredi, le ministre des Finances Scott Bessent s'est même montré en faveur d'une baisse d'un demi-point de ces taux à l'issue de la prochaine réunion de la Fed.

Les investisseurs attendent désormais la publication d'un indice d'inflation côté producteurs (PPI) jeudi, puis les ventes au détail et un indice de confiance des consommateurs vendredi.

Ces données "devraient permettre aux investisseurs d'affiner leurs prévisions concernant les futures baisses de taux", souligne dans une note Sam Stovall, de CFRA.

Sur le marché obligataire, vers 20H10 GMT, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se détendait nettement à 4,23% contre 4,28% à la clôture mardi.

Ailleurs, au tableau des valeurs, la start-up américaine spécialisée dans l'informatique à distance ("cloud computing") CoreWeave a dégringolé de 20,83% à 117,76 dollars malgré des résultats globalement supérieurs aux prévisions, dont un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars au deuxième trimestre.

Selon l'entreprise, sa croissance est contrainte par des difficultés à accélérer ses capacités, alors que la demande reste soutenue.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Bullish a fait une entrée remarquée à la Bourse de New York mercredi. Le prix initial de l'action a été fixé à 37 dollars. L'entreprise a terminé la séance à 69,97 dollars.

La chaîne de restauration rapide d'inspiration méditerranéenne Cava a chuté (-16,63% à 70,45 dollars) après avoir revu à la baisse ses prévisions en raison d'une croissance décevante des ventes au deuxième trimestre.

Le groupe de textile américain HanesBrands (+3,72% à 6,41 dollars) a continué sur sa lancée après son bond de la veille provoqué par l'annonce de son rachat par le fabricant canadien de vêtements de sport Gildan, une opération à 4,4 milliards de dollars.

  1. Nasdaq

Économie
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Économie

Luis Vayas Valdivieso, ambassadeur d'Equateur en Grande-Bretagne, qui préside les négociations onusiennes en vue d'établir un traité international contre la pollution plastique, photographié le 5 août 2025, à l'ouverture de la dernière séquence de discuss
Économie

Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève

Des récupérateurs de déchets collectant des sacs plastiques pourles revendre à des recycleurs à Dacca au Bangladesh le 8 septembre 2024.
International

Pollution plastique: en Asie, une marée sans fin

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015
Économie

La Bourse de Paris soutenue par un environnement économique jugé plus clair

38.89511, -77.03637

À la une

Guerre en Ukraine

Si elle refuse de mettre fin à la guerre, la Russie s'expose à des "conséquences très graves", selon Donald Trump

International

L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

International

Le traité sur le plastique "au bord du gouffre"

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

International

Nouvelle-Calédonie: le FLNKS rejette l'accord de Bougival, Valls regrette un choix "incompréhensible"

International

Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar