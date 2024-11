Wall Street termine en hausse, record du Dow Jones

Le parquet du New York Stock Exchange

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, sur son élan à l'orée d'une semaine tronquée et stimulée par la désignation d'un financier apprécié de Wall Street pour prendre les rênes du Trésor américain.

Le Dow Jones a gagné 0,99% et enregistré un nouveau record en clôture, tandis que l'indice Nasdaq a glané 0,27% et l'indice élargi S&P 500 0,30%.

"Il y a eu du soulagement après ce choix pour le Trésor qui a rassuré le marché", a commenté Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

Le président élu Donald Trump a annoncé vendredi qu'il comptait nommer Scott Bessent comme secrétaire au Trésor une fois investi.

Ce sexagénaire a passé près de 15 aux côtés du financier George Soros, avant de créer sa propre société d'investissement, Key Square Group, un parcours qui en fait un homme du sérail à Wall Street.

Pour Will Compernolle, de FHN Financial, Scott Bessent va "mener le Trésor d'une main stable".

Les opérateurs ont ainsi calmé leur appréhension de voir nommé un candidat prêt à creuser la dette, ce qui serait susceptible de relancer l'inflation, explique Angelo Kourkafas.

Scott Bessent a déjà indiqué vouloir réduire le déficit budgétaire des Etats-Unis, tout en reconduisant les baisses d'impôt mises en place par le premier gouvernement Trump et qui arrivent à échéance en 2025.

Le marché obligataire a brutalement réagi à ce développement. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est tombé à 4,27%, contre 4,40% vendredi en clôture.

Les opérateurs ont revu leurs attentes en matière de politique monétaire et tablent désormais sur un scénario central incluant au moins trois baisses supplémentaires du taux de la banque centrale américaine (Fed) d'ici fin 2025, contre deux vendredi.

Cette détente des taux obligataires "a aidé les actions", a souligné Angelo Kourkafas.

Lundi, les volumes d'échanges ont commencé à fléchir, en ce début de semaine qui verra le marché fermé jeudi, jour férié de Thanksgiving, et une demi-journée de Bourse vendredi.

"On n'attend rien cette semaine qui puisse changer l'humeur positive du marché", a décrit Angelo Kourkafas, pour qui la publication de l'indice de prix à la consommation PCE, mercredi, devrait peu faire vibrer la place new-yorkaise.

"On a déjà eu les indices (de prix à la consommation) CPI et (à la production) PPI (pour le même mois d'octobre", rappelle-t-il, "donc les analystes savent à quoi s'attendre" pour le PCE.

Outre la nommination de Scott Bessent, la journée a été orientée par une chasse aux bonnes affaires et quelques prises de bénéfices.

Incandescents ces dernières semaines, le géant des semi-conducteurs Nvidia (-4,18%) et le constructeur de véhicules électriques Tesla (-3,96%) ont fléchi.

Parallèlement, les investisseurs se sont tournés vers des titres jugés abordables, notamment les valeurs cycliques (sensibles à la conjoncture) que sont l'équipementier sportif Nike (+2,40%), le constructeur d'engins de chantier Caterpillar (+2,05%) ou la chaîne de magasins de bricolage Home Depot (+2,06%).

Autre signe de diversification, l'indice Russell 2000, qui réunit 2.000 PME, a signé un nouveau record en clôture.

Petites et moyennes entreprises sont traditionnellement soutenues par un environnement de taux plus bas et une conjoncture économique positive.

Ailleurs au tableau des valeurs, l'enseigne de grands magasins Macy's a plié (-2,21%), après avoir annoncé le report de la publication de ses résultats, initialement attendus mardi.

Cette décision est justifiée par la découverte d'une fraude comptable d'un employé, qui a dissimulé 154 millions de dollars de frais de livraisons du groupe new-yorkais entre 2021 et 2024.

L'impact exact de ces manoeuvres est encore incertain, mais Macy's a indiqué ne pas avoir constaté d'effet sur sa trésorerie.

La chaîne de produits cosmétiques Bath & Body Works s'est envolé (+16,51%) après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs qu'attendus et avoir revu ses prévisions à la hausse.