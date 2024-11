Wall Street termine en hausse, record pour le Dow Jones

Des opérateurs du New York Stock Exchange

La Bourse de New York a terminé la semaine en hausse, les investisseurs délaissant une partie du secteur technologique à la recherche de valorisations attractives, tandis que l'envol du bitcoin a continué de profiter aux acteurs des cryptomonnaies.

Le Dow Jones (+0,97%) a enregistré un nouveau record en clôture, à 44.296 points, l'indice Nasdaq a glané 0,16% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,35%.

"Nous avons eu une semaine positive qui s'est terminée sur une bonne note", a observé Jack Ablin, de Cresset Capital.

"Le marché est solide" et "a trouvé une voie calme et plus large vers un mouvement haussier, ce qui est une chose positive", a commenté Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Vendredi, les investisseurs se sont notamment tournés vers le secteur de la finance, avec JPMorgan (+1,54%), Mastercard (+1,23%), Bank of America (+1,18%), Wells Fargo (+1,46%) ou encore Blackstone (+2,63%).

Les valeurs industrielles ont également été recherchées, à l'image de Caterpillar (+2,03%), Honeywell (+1,34%), UPS (+2,63%) ou Boeing (+4,10%).

"Les actions des grandes capitalisations n'ont pas fait de belles performances", a observé dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com, ce qui a "limité l'indice Nasdaq", à forte composante technologique.

Alphabet a glissé (-1,58%), toujours handicapé par les recommandations du gouvernement américain au juge fédéral qui décidera de la peine infligée à Google en 2025 pour infractions à la concurrence dans la recherche en ligne.

Meta (-0,70%) - la maison mère de Facebook et d'Instagram - et le géant américain du commerce en ligne Amazon (-0,64%) ont également été sanctionnés.

Les géants des semi-conducteurs ont évolué en ordre dispersé: Nvidia (-3,15%) et Micron (-0,12%) ont reculé, tandis qu'AMD (+0,63%), Qualcomm (+0,86%) et Intel (+0,25%) ont terminé dans le vert.

La place américaine a accueilli positivement la publication de l'indice PMI du cabinet S&P Global, selon lequel l'activité économique aux Etats-Unis a atteint, en novembre, son plus haut niveau depuis deux ans et demi.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,41%, contre 4,42% la veille en clôture.

Wall Street attend désormais la publication de l'indice des prix PCE mercredi, considéré comme une référence pour la banque centrale américaine (Fed), qui renseignera sur la trajectoire de l'inflation aux Etats-Unis.

Les opérateurs attribuent désormais une probabilité de 53% à une réduction d'un quart de point à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, selon l'estimation de CME Group.

La Bourse sera par ailleurs fermée jeudi, jour férié de Thanksgiving, et vendredi verra la séance amputée de trois heures.

Ailleurs à la cote, le secteur des cryptomonnaies brillait, profitant toujours de l'envolée du bitcoin, qui a enregistré un nouveau record vendredi en dépassant la barre de 99.000 dollars. Vers 21H40 GMT, la star des cryptommonaies s'établissait à 99.018,44 dollars.

La démission anticipée, annoncée jeudi, du président de l'Autorité américaine de régulation des marchés financiers (SEC) Gary Gensler — considéré dans le milieu comme l'ennemi juré des cryptoactifs — a donné un coup de fouet au bitcoin.

Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies ont ainsi bondi, comme Riot Platforms (+4,68%) et Coinbase (+3,19%). Le fournisseur de services bitcoin MicroStrategy a emmagasiné 6,19%.

Ailleurs à la cote, le groupe de prêt-à-porter Gap a été catapulté (+12,84%) après avoir publié, jeudi après Bourse, des résultats supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles.

Le groupe de cybersécurité Palo Alto Networks a terminé dans le rouge (-3,61%), pâtissant toujours de prévisions jugées décevantes par les investisseurs.