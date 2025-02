Wall Street termine en légère hausse après le compte-rendu de la Fed

Traders sur le parquet du New York Stock Exchange, à New York le 12 février 2025.

La Bourse de New York a clôturé en petite hausse mercredi, tirée par la légère détente des rendements obligataires américains après la publication du compte-rendu de la dernière réunion du comité monétaire de la banque centrale américaine (FOMC).

Le Dow Jones a gagné 0,16% et l'indice Nasdaq a grappillé 0,07%, tandis que l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,24%, établissant un deuxième record de suite en clôture, à 6.144,15 points.

Après une ouverture en baisse, "le marché s'est négocié à la hausse" en seconde moitié de séance "suite au compte-rendu du FOMC", a expliqué à l'AFP Karl Haeling, analyste de LBBW.

Selon ce compte-rendu (minutes) de la réunion de janvier du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), publié mercredi, "l'équilibre relatif du marché de l'emploi" ne devrait pas peser sur les prix, mais "d'autres facteurs ont été cités comme pouvant peser sur le processus de désinflation", notamment "les politiques commerciales et migratoires".

Ces incertitudes ont fait dire à certains des responsables de la Réserve fédérale (Fed) qu'il sera, "dans la période à venir, particulièrement difficile de faire une distinction entre des changements relativement persistants de l'inflation et ceux plus temporaires qui pourraient être associés à la mise en place de nouvelles politiques".

"Ce compte-rendu a été, dans l'ensemble, conforme aux attentes, c'est-à-dire prudent", a jugé M. Haeling.

"Mais il y a eu une petite surprise dans la mesure où il a été question de la possibilité de mettre fin à la réduction de bilan, autrement appelée resserrement quantitatif, plus tôt qu'il n'avait été envisagé", a relevé l'analyste.

La Fed est engagée dans un programme dit de resserrement quantitatif, ce qui signifie qu'elle cherche à réduire la taille de son portefeuille, notamment de bons du Trésor, jugé trop volumineux.

En retardant ses ventes de bons du Trésor, "cela ajoute de la liquidité au système bancaire", a souligné M. Haeling, ce qui stimule une économie tournant déjà à plein régime.

Cependant, cette mesure devrait être temporaire, le temps que le plafond de la dette soit relevé et le resserrement quantitatif devrait reprendre par la suite, a estimé M. Haeling.

En conséquence, les taux obligataires se sont légèrement détendus, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'établissant à 4,53% contre 4,55% la veille.

Au tableau des valeurs, le fabricant américain de montres connectées et de systèmes de navigation par GPS Garmin s'est envolé (12,64%), après avoir publié des résultats dépassant les attentes au quatrième trimestre 2024. L'entreprise a notamment réalisé un bénéfice net par action de 2,25 dollars, contre 2,05 dollars attendu par les analystes interrogés par FactSet.

Le constructeur de camions électriques Nikola, en difficulté financière, a plongé de près de 40% après avoir annoncé son dépôt de bilan, l'entreprise n’étant pas parvenue à lever des fonds nécessaires pour le maintien de ses opérations.

Le fabricant néerlandais d'équipements médicaux Philips a accusé une perte nette plus importante que prévu en 2024, citant dans un communiqué mercredi une augmentation des charges et des frais de restructuration. Le cours des actions cotées à New York de l'entreprise a reculé de plus de 11%.

L'application de rencontres Bumble a dégringolé de 30,31% après avoir publié des prévisions jugées décevantes, et en deçà des attentes des analystes.

Le site de création et de commerce électronique Etsy a lui lâché 10,05% après avoir annoncé des résultats en dessous des attentes pour le quatrième trimestre, miné par des ventes moins importantes qu'attendu lors de saison des fêtes.