Wall Street termine en ordre dispersé, le Nasdaq et S&P 500 atteignent de nouveaux records

Un opérateur à la Bourse de New York, le 18 juillet 2025

La Bourse de New York a terminé sans direction claire jeudi, digérant les résultats de certains géants de la "tech" américaine, et dans l'attente de nouvelles sur le plan commercial.

L'indice élargi S&P 500 (+0,07% à 6.363,35 points) et l'indice Nasdaq (+0,70% à 21.057,96 points) ont, une nouvelle fois, franchi des nouveaux sommets en clôture, tandis que le Dow Jones a perdu 0,70%.

"Les actions atteignent de nouveaux records aujourd'hui, après que les résultats des entreprises ont été bien accueillis" et de bonnes "données économiques", résume Jose Torres, d'Interactive Brokers.

"Un peu plus de 20% des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats" et "pour le moment, ils semblent assez bons", avance pour sa part Thomas Shipp, de LPL Financial.

Parmi les plus grosses capitalisations à avoir déjà partagé leurs performances, Alphabet, la maison mère de Google, a gagné du terrain (+1,02% à 192,17 dollars) après avoir vu son chiffre d'affaires au deuxième trimestre bondir de 14% sur un an à plus de 96 milliards de dollars.

Cette croissance, largement supérieure aux attentes, est notamment portée par la forte demande en services d'intelligence artificielle (IA).

Autre géant du secteur technologique, le spécialiste des véhicules électrique Tesla a nettement reculé (-8,20% à 305,30 dollars) après une baisse de 16% de son bénéfice net au deuxième trimestre.

Le groupe a été affecté par un repli des ventes de véhicules, dans un contexte de concurrence accrue et de conséquences de l'implication de son patron Elon Musk dans la sphère politique américaine.

Dans le même temps, "l'absence de développements sur le front commercial maintient les indices dans une fourchette relativement étroite", selon les analystes de Briefing.com.

Les investisseurs attendent en effet des nouvelles des négociations commerciales, avant la date butoir du 1er août, mais "l'optimisme reste de mise", selon Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

L'administration Trump compte pour l'heure cinq accords à son actif, et les acteurs du marché espèrent qu'un compromis sera bientôt trouvé avec l'Union européenne et avec la Chine.

Côté indicateurs, les inscriptions au chômage se sont établies à 217.000 la semaine passée, en baisse pour la sixième période d'affilée et en deçà des attentes des analystes.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt à dix ans se tendait, à 4,40% vers 20H15 GMT contre 4,38% à la clôture mercredi.

Au tableau des valeurs, la chaîne de restauration rapide d'inspiration mexicaine Chipotle a glissé (-14,30% à 45,76 dollars) après avoir fait état pour le deuxième trimestre d'un recul des ventes dans ses restaurants.

Le groupe informatique américain IBM a perdu du terrain (-7,62% à 260,51 dollars), malgré des résultats supérieurs aux attentes.

L'entreprise a engrangé au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 16,98 milliards de dollars ce qui lui a permis de générer un bénéfice net par action de 2,80 dollars.

La compagnie aérienne American Airlines a chuté (-9,62% à 11,46 dollars) à cause de l'abaissement de ses prévisions pour le troisième trimestre. Le groupe anticipe désormais une perte nette par action hors éléments exceptionnels comprise entre 10 et 60 cents (contre auparavant un bénéfice de 3 cents).