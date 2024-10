Wall Street termine en ordre dispersé, record pour le Dow Jones

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi, soutenue par le regain d'énergie du secteur des semi-conducteurs, ainsi que par de bons indicateurs sur la santé économique américaine.

Le Dow Jones (+0,37%) a enregistré un nouveau record en clôture, l'indice Nasdaq (+0,04%) et l'indice élargi S&P 500 (-0,02%) ont terminé proche de l'équilibre.

Le S&P 500 a par ailleurs battu un nouveau record en séance à 5,878.46 points.

"L'optimisme sur le front de l'intelligence artificielle contribue à maintenir la plupart des indices de référence à un niveau positif", a commenté José Torres, d'Interactive Brokers, dans une note.

Après la déception causée par ASML mardi, le marché a été rassuré de voir les bons résultats trimestriels du grossiste taïwanais de semi-conducteurs TSMC (+9,79%).

Coté à Taipei et New York, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a vu son chiffre d'affaires bondir de 39% sur un an et dit tabler sur une croissance de 35% pour le trimestre en cours.

D'autres géants du secteur ont su profiter de cet entrain, dont Nvidia (+0,89%) qui a enregistré un nouveau record en séance, le titre étant monté à 140,89 dollars dans la journée, pour finalement clôturer à 136,93 dollars.

Broadcom (+2,66%), Intel (+0,58%), AMD (+0,08%), Micron (+2,57%) et Arm (+1,38%), ont également terminé dans le vert.

Côté indicateurs, Wall Street a été rassurée par la consommation, qui a progressé de 0,4% sur un mois en septembre aux Etats-Unis, soit mieux que les 0,3% projetés par les économistes. Par ailleurs, les nouvelles inscriptions au chômage ont ralenti la semaine dernière.

"Les résultats trimestriels et les données économiques ont incontestablement eu un effet de levier sur les cours des actions", a analysé auprès de l'AFP Sam Burns, de Mill Street Research.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tendait à 4,09%, contre 4,01% la veille. A deux ans, il s'établissait à 3,97%, après 3,93%.

A ces "bonnes nouvelles économiques" d'un point de vue national, s’est ajoutée "la baisse des taux d'intérêt en Europe" qui ont "aidé les actions à remonter et à s'approcher de leurs plus hauts niveaux historiques", selon M. Burns.

La Banque centrale européenne a abaissé jeudi son principal taux directeur d'un quart de point, confiante dans l'évolution de l'inflation en zone euro vers les 2%, mais sans s'engager sur la suite de l'assouplissement monétaire.

Concernant une quelconque appréhension à l'approche de l'élection présidentielle américaine, "on a parfois l'impression que les investisseurs essaient de parier sur certaines actions ou certains secteurs en fonction des résultats", selon Sam Burns, "mais la plupart du temps, puisque la course est serrée, ils n'essaient pas trop de le faire."

Au tableau des valeurs, le gestionnaire d'actifs Blackstone a brillé (+6,27%) grâce à des résultats au-dessus des attentes.

Après un bon début de journée, la plateforme de réservation d'hôtels et de billets d'avion en ligne Expedia s'est distinguée (+4,75%), après que le journal britannique Financial Times a rapporté que le géant des VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) Uber envisageait de la racheter. Uber (-2,44%) a toutefois décroché.