Wall Street toujours freinée par les incertitudes sur les droits de douane

La Bourse de New York a terminé en baisse modérée mardi, au lendemain d'une forte chute, les investisseurs naviguant à vue au gré des déclarations de Donald Trump sur les droits de douane, causant ainsi une certaine aversion au risque sur le marché.

Le Dow Jones a perdu 1,14%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,18% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,76%.

La place new-yorkaise a évolué en dents de scie mardi, peinant à trouver une direction claire durant la séance et au lendemain du lourd repli du Nasdaq (-4,00%) provoqué par les inquiétudes croissantes sur la possibilité d'une récession aux Etats-Unis.

"La volatilité n'est pas un phénomène nouveau sur ces trois dernières semaines, et elle est en grande partie due à l'incertitude entourant des éléments tels que les tarifs douaniers", observe auprès de l'AFP Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Donald Trump a proféré mardi de nouvelles menaces commerciales contre le Canada, annonçant entre autres doubler à 50% le taux des droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadiens.

Plus tard, après s'être livré à un va-et-vient avec Ottawa, le président à décidé de renoncer au doublement de ces taxes, a confirmé le conseiller de Donald Trump en charge des questions commerciales, Peter Navarro.

"Pour la première fois en trois semaines, il semble que nous ayons quelques bonnes nouvelles et qu'une fenêtre soit ouverte dans les négociations avec le Canada", souligne M. Hogan.

Toutefois, Washington a effectué de nombreux revirements ces derniers jours, des mesures ayant été "annoncées puis modifiées, puis annoncées à nouveau et encore modifiées", ajoute l'analyste.

"Plus (l'administration) continuera à appliquer cette méthode politique, plus les consommateurs seront dans l'incertitude et réduiront leurs dépenses et moins les entreprises américaines (...) développeront leurs activités", selon M. Hogan.

Ainsi, "plus l'incertitude persiste, plus les investisseurs seront disposés à retirer de l'argent de la table", résume-t-il.

Côté indicateurs, Wall Street a peu réagi au rapport JOLTS du ministère américain du Travail qui a mis en évidence une hausse des offres d'emplois en janvier, légèrement supérieure aux prévisions des économistes.

Les investisseurs attendent désormais la publication, mercredi avant l'ouverture, de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de février.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est tendu à 4,28%, contre 4,21% lundi en clôture.

Ailleurs à la cote, le Nasdaq a quelque peu rattrapé ses pertes de la veille grâce à certaines capitalisations géantes du secteur technologique, comme la star des semi-conducteurs Nvidia (+1,66%).

Le pionnier des véhicules électriques Tesla reprenait aussi quelques couleurs (+3,79%) au lendemain de sa chute vertigineuse. Lundi, le titre avait dégringolé de plus de 15% lors de sa pire séance en Bourse depuis 2020, le constructeur souffrant notamment d'un plongeon de ses ventes.

La compagnie aérienne à bas prix Southwest Airlines s'est envolée (+8,34%) après avoir annoncé la fin de sa politique de bagages en soute gratuits. Les passagers devront désormais payer un supplément dès la première valise, alors que deux bagages étaient auparavant inclus dans le prix du billet, à l'exception de certains voyageurs réguliers.

Le titre de son homologue Delta Air Lines a décroché (-7,25%) après l'annonce de prévisions de résultats abaissées pour le premier trimestre, en raison notamment d'une "mollesse" de la demande aux États-Unis.

Face à la baisse de la confiance des consommateurs, les actions liées au tourisme ont chuté, à l'instar de Airbnb (-5,08%), Expedia (-7,28%) ou encore Booking (-2,19%).