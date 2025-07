Wall Street veut croire à la signature d'accords commerciaux

Des traders à la Bourse de New York le 30 juin 2025

La Bourse de New York a clôturé en hausse mercredi, optimiste quant à l'issue des négociations entre Washington et ses principaux partenaires commerciaux, malgré l'annonce de nouveaux droits de douane pour une nouvelle série de pays.

Le Dow Jones a pris 0,49%, l'indice Nasdaq a gagné 0,94%, établissant ainsi un nouveau record en clôture, et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,61%.

"Le marché n'agit certainement pas comme s'il craignait les droits de douane", a jugé auprès de l'AFP Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"De toute évidence, les lettres relatives aux droits de douane qui ont été envoyées cette semaine ont suscité beaucoup d'attention, mais le marché part du principe qu'il ne s'agit que d'outils de négociation et qu'en fin de compte, on parviendra à des conditions plus favorables", a-t-il commenté.

Après une première série de lettres lundi, le président américain Donald Trump a enchaîné mercredi avec huit nouveaux courriers (en comptant la missive au Brésil, publiée après la clôture de Wall Street), afin d'annoncer aux pays concernés les surtaxes imposées sur leurs produits entrant aux États-Unis.

Wall Street "continue également à s'appuyer sur le fait que les données économiques n'ont tout simplement pas validé les pires craintes concernant l'inflation et le ralentissement de la croissance en raison des droits de douane", a souligné M. O'Hare.

Ce dont conviennent également les banquiers centraux américains, selon le compte-rendu, publié mercredi, de leurs discussions lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui s'était tenue en juin.

Une minorité d'entre eux se sont dits prêts à baisser les taux d'intérêt dès la prochaine réunion de la Fed, fin juillet.

"La plupart" des responsables de la banque centrale américaine considèrent qu'une réduction des taux serait "probablement appropriée" en 2025, selon ce compte-rendu.

"Le marché boursier dans son ensemble se portera bien à l'idée que la Fed réduit les taux parce que l'inflation reste maîtrisée", anticipe M. O'Hare.

"Cela ne devient un problème que lorsque la baisse des taux est motivée par un ralentissement du marché ou une détérioration de la croissance qui menace les perspectives de bénéfices", a-t-il souligné.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se détendait nettement à 4,34%, contre 4,40% la veille en clôture.

Côté entreprises, le géant des puces électroniques Nvidia a gagné 1,80%, à 162,88 dollars. En début de séance, le prix de son action a dépassé les 164 dollars, lui permettant de devenir la première entreprise au monde à franchir le seuil symbolique des 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière.

La firme technologique est portée par l'enthousiasme des investisseurs pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe américain Hershey (-4,70% à 161,95 dollars), connu entre autres pour ses tablettes de chocolat éponymes et les confiseries au beurre de cacahuète Reese's, a reculé pour la deuxième séance consécutive, après l'annonce d'un changement de direction.

Kirk Tanner, jusqu'alors patron de Wendy's (-0,53% à 11,23 dollars), prendra les rênes de l'entreprise.

Le fabricant de boissons énergisantes Monster Beverages (-3,28% à 59,57 dollars) a glissé après que Rothschild & Co. a revu en baisse sa recommandation d'achat, en raison notamment des incertitudes sur les droits de douane visant l'aluminium, matériau essentiel à la fabrication des canettes.

Le géant américain du café Starbucks a terminé dans le vert (+0,33% à 95,25 dollars) après que plusieurs médias ont rapporté qu'il avait reçu une trentaine d'offres de la part de sociétés d'investissement désireuses de prendre une participation dans sa filiale en Chine, deuxième marché du groupe derrière les Etats-Unis.