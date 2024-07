X, caisse de résonance des théories complotistes sur la tentative d'assassinat de Trump

Le réseau social X (ex-Twitter), dont le propriétaire Elon Musk a annoncé apporter son soutien à Donald Trump, a largement laissé prospérer des théories conspirationnistes au sujet de la tentative d'assassinat du républicain, selon le rapport d'une ONG publié mardi.

Depuis samedi, après que l'ancien président américain a été touché à l'oreille suite à des tirs lors d'un meeting en Pennsylvanie (est), les publications avec des théories complotistes ont cumulé plus de 215 millions de vues sur le réseau social, a estimé le Centre de lutte contre la haine en ligne (CCDH en anglais).

Afin de parvenir à ce total, l'ONG a cherché sur X les 100 publications les plus populaires contenant les formules "mise en scène", "attaque sous fausse bannière" ou "Etat profond" et étant liées à la tentative d'assassinat de Donald Trump.

"Seules cinq de ces publications ont fait l'objet d'une note de la part de la communauté X afin de contrebalancer les fausses informations" qu'elles contenaient, a souligné le CCDH dans un communiqué.

L'ancien président américain Donald Trump, blessé à l'oreille, est évacué de son meeting de campagne à Butler, le 13 juillet 2024 en Pennsylvanie AFP

Parmi les théories les plus populaires, sans qu'aucune contradiction n'ait été apportée, celle assurant que la tentative d'assassinat "est venue de l'intérieur", accusant notamment le Secret service, en charge de la protection de M. Trump comme du président américain Joe Biden, a été visionnée près de 50 millions de fois.

Une autre publication, estimant qu'il s'agissait d'une tentative pour créer de l'hystérie et emporter la soutien et la sympathie du public, a été vue plus de 10 millions de fois.

Par ailleurs, cinq publications, avec une audience cumulée de plus de 8,8 millions de vues, associent la communauté juive à la tentative d'assassinat, partant du fait qu'un des tireurs d'élites du Secret service, accusé d'avoir hésité avant d'abattre le tireur, aurait porté une fine ficelle rouge, ou Kabbale, considérée comme un talisman contre le mauvais oeil dans la coutume populaire juive.

Des spectateurs dans les tribunes après des tirs lors du meeting de l'ancien président américain Donald Trump à Butler, le 13 juillet 2024 en Pennsylvanie AFP

Une personne a perdu la vie et deux autres ont été grièvement blessées par les tirs ayant visé Donald Trump à l'occasion de son meeting samedi, le dernier avant la convention républicaine durant laquelle il a officiellement été investi lundi candidat du Parti républicain pour l'élection du 5 novembre.

Samedi, peu après l'attaque dont a été victime Donald Trump, Elon Musk a déclaré publiquement son soutien à l'ancien président.

Selon le Wall Street Journal, le milliardaire prévoit de donner environ 45 millions de dollars par mois à un groupe de soutien à la campagne de M. Trump, auquel contribuent également d'autres personnalités du secteur technologique.