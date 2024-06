Xi Jinping évoque "d'importantes mesures" de "réforme" avant une réunion au sommet

Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi que son gouvernement prévoyait "d'importantes mesures visant à approfondir la réforme", quelques semaines avant une importante réunion politique qui devrait faire de la reprise économique une priorité.

La Chine éprouve des difficultés à relancer sa croissance depuis l'abandon fin 2022 de la stricte politique sanitaire mise en place contre le Covid-19.

La deuxième économie mondiale est en proie à une crise dans le secteur immobilier, à une consommation toujours faible et à un taux de chômage élevé chez les jeunes.

"Nous travaillons aujourd'hui à concevoir et à appliquer d'importantes mesures visant à approfondir la réforme sur tous les plans, et continuons d'élargir l'ouverture institutionnelle pour créer un environnement d'affaires plus conforme aux règles du marché, à la législation et aux normes internationales", a indiqué Xi Jinping dans un discours.

"La modernisation de la Chine, peuplée de plus de 1,4 milliard d'habitants, signifie l'émergence d'un marché gigantesque, dont l'ampleur dépasse celle de tous les pays développés réunis. Les portes de la Chine s'ouvriront toujours plus grand et ne se fermeront jamais", a-t-il souligné.

Le président chinois Xi Jinping, le 28 juin 2024 à Pékin, lors d'une cérémonie marquant les 70 ans des "Cinq principes de la coexistence pacifique", un des fondements de sa politique étrangère AFP

Dans la bouche de Xi Jinping, le mot "réforme" s'entend le plus souvent au sens d'ajustements économiques, plus que de bouleversements. Il peut également désigner la réorganisation de certaines structures de l'Etat ou de l'armée. Les autorités ont ainsi déjà adopté ces derniers mois des mesures dans l'immobilier pour tenter de résoudre la crise.

Une importante réunion du Parti communiste chinois (PCC), le Troisième Plénum, consacrée généralement aux grandes orientations économiques, se tiendra mi-juillet, ont annoncé jeudi les médias d'Etat. Des analystes s'attendent à l'annonce de mesures de soutien à l'activité à l'issue de ce rendez-vous.

Xi Jinping s'exprimait vendredi à Pékin à l'occasion d'une cérémonie marquant les 70 ans des "Cinq principes de la coexistence pacifique", un des fondements de sa politique étrangère.

"Nous œuvrerons à trouver aux grands dossiers des solutions aux caractéristiques chinoises et à jouer un rôle constructif" sur l'Ukraine, le conflit israélo-palestinien ou encore l'Iran ou l'Afghanistan, a promis le président chinois.

La Chine est régulièrement critiquée par les Occidentaux car elle n'a jamais condamné la Russie pour son invasion du territoire ukrainien. Elle appelle toutefois au respect de l'intégrité territoriale de tous les Etats - sous-entendu Ukraine comprise.

Le géant asiatique entend par ailleurs de façon croissante jouer un rôle de médiateur dans les conflits au Moyen-Orient.