Xi Jinping reçoit le gratin du secteur privé, dont Jack Ma le fondateur d'Alibaba

Dans un contexte de ralentissement économique, le président chinois Xi Jinping a tenu lundi une réunion avec plusieurs chefs d'entreprises privées, qui marquait notamment la réhabilitation de Jack Ma, cofondateur du mastodonte du e-commerce Alibaba.

Depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de 10 ans, M. Xi a cherché à renforcer le rôle des entreprises étatiques dans la deuxième économie mondiale et a mis en garde contre l'expansion parfois "désordonnée" du secteur privé.

Mais dès la semaine dernière, des informations de presse faisaient état d'une rencontre imminente entre Xi Jinping et des personnalités du monde des affaires.

Elle intervient dans un contexte particulier: la Chine est confrontée à une économie en perte de vitesse, en proie à une crise immobilière, à une consommation des ménages toujours atone et à un taux de chômage élevé chez les jeunes.

La télévision publique CCTV a rapporté que la rencontre s'est déroulée lundi au Palais du Peuple, lieu traditionnel de grandes réunions politiques et diplomatiques, situé au cœur de Pékin.

Une vidéo montre Jack Ma debout, en train d'applaudir avec d'autres participants lorsque Xi Jinping entre dans une grande salle.

L'invitation du fondateur d'Alibaba à cette réunion semble indiquer qu'il bénéficie désormais d'une certaine réhabilitation, après une longue période durant laquelle il a semblé avoir été contraint par les autorités à faire profil bas.

Rares apparitions

Il avait tenu en 2020, en public, des propos critiquant ouvertement les régulateurs financiers. Quelques jours plus tard, la Chine avait suspendu l'entrée en Bourse record du géant du paiement en ligne Ant Group, entreprise affiliée à Alibaba.

Ant Group suscitait à l'époque l'inquiétude des régulateurs financiers en faisant incursion dans le secteur des prêts personnels et à la consommation, de la gestion de patrimoine et des assurances.

Les bureaux du groupe chinois Alibaba à Pékin, le 14 février 2025 AFP

A la suite de ses critiques, Jack Ma n'a plus effectué que de rares apparitions publiques, signe d'une relation plus tendue avec les dirigeants chinois.

Personnalité autrefois très en vue, ex-professeur d'anglais, il avait fondé Alibaba en 1999 et en a fait l'une des entreprises privées les plus connues et les plus importantes de Chine.

Le groupe possède notamment l'application Taobao, qui capte une grande partie du commerce en ligne dans le pays.

Jack Ma n'est plus le dirigeant d'Alibaba, mais il conserverait une participation importante dans la société. Il a passé ces dernières années à se consacrer à la philanthropie et à l'éducation en milieu rural - sa grande passion.

Alibaba a vu ses actions grimper de plus de 40% depuis début janvier et doit publier ses résultats trimestriels cette semaine.

Les menaces de Trump

Le fondateur du géant des télécoms Huawei, Ren Zhengfei, et celui du grand constructeur de véhicules électriques BYD, Wang Chuanfu, étaient également présents à la réunion de lundi.

CCTV a diffusé des images de Xi Jinping, Ren Zhengfei et Wang Chuanfu prenant la parole, sans toutefois, dans l'immédiat, diffuser leurs propos ou en offrir un compte-rendu.

Parmi les autres participants figuraient Robin Zeng, fondateur du géant chinois des batteries électriques CATL, ou encore Wang Xing, cofondateur de la plateforme internet Meituan, spécialisée notamment dans la livraison de repas.

Le président chinois Xi Jinping à Macao, le 19 décembre 2024 POOL/AFP

La Chine a du mal à pleinement relancer son économie depuis la fin de la pandémie du Covid. Elle a connu l'an passé une croissance de 5%, l'une des plus lentes depuis des décennies.

Le géant asiatique pourrait affronter de nouvelles difficultés avec Donald Trump, qui menace de frapper les importations chinoises de nouveaux droits de douane.

Le président américain impose déjà 10% d'augmentation de taxes douanières sur l'ensemble des produits importés de Chine. Pékin a riposté avec des droits de douane sur le charbon, le gaz naturel liquéfié (GNL) ou encore le pétrole américains.