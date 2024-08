YouTube et Tiktok partenaires des Jeux paralympiques de Paris

YouTube a signé un partenariat inédit avec le Comité international paralympique (IPC) pour la diffusion en direct des Jeux de façon gratuite dans des dizaines de pays à travers l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique, tandis que TikTok diffusera des extraits et vidéos via un compte dédié.

L'initiative de YouTube prévoit notamment "près de 1.400 heures de diffusion en direct (...) couvrant l'intégralité des 22 sports paralympiques, y compris les cérémonies d'ouverture et de clôture", a indiqué la plateforme dans un communiqué.

Cette diffusion en direct sera ainsi disponible dans des pays comme l'Algérie, l'Egypte, le Kenya, l'Indonésie, le Chili, la Colombie ou encore le Canada et le Japon.

La France ne fait pas partie des pays concernés, France Télévisions ayant acquis l'exclusivité de la diffusion sur le territoire français des Jeux paralympiques de Paris qui ont débuté mercredi jusqu'au 8 septembre.

Au total, YouTube offrira, en soutien aux 160 diffuseurs officiels, un accès gratuit dans 175 marchés et territoires à travers le monde.

La plateforme, qui appartient à Google, diffusera aussi chaque jour plus de 1.200 clips et moments forts des compétitions sur la chaîne des Paralympiques.

Ce partenariat doit permettre de "maximiser la portée mondiale de l'événement sportif le plus transformateur de la planète, en engageant de nouveaux publics autour des performances des paralympiens", s'est félicité Mike Peters, directeur général de l'IPC, cité dans le communiqué.

Le réseau social TikTok avait annoncé précédemment s'associer avec l'IPC pour diffuser "400 clips des meilleures actions sportives", "50 vidéos en direct avec les athlètes", des résumés et des vidéos explicatives sur les sports paralympiques.

Lancé fin 2020, le compte TikTok @Paralympics compte plus de 4,4 millions d'abonnés et a généré plus de 2 milliards de vues, selon TikTok.