Zone euro: l'inflation stable en août à 5,3% sur un an

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est resté stable en août à 5,3%, comme en juillet, alors que les tarifs de l'énergie ont baissé moins fortement que les mois précédents, a annoncé jeudi Eurostat.

Le chiffre est supérieur aux anticipations des analystes de Factset et Bloomberg qui tablaient en moyenne sur un ralentissement à 5,1%.

L'inflation dans les 20 pays partageant la monnaie unique a été divisée par deux depuis le record de 10,6% atteint en octobre 2022 quand les effets de la guerre en Ukraine sur les prix du gaz et du pétrole se faisaient sentir à plein.

Mais elle reste très au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE).

Graphique montrant l'évolution de l'inflation dans la zone euro depuis 1997 AFP

Les données publiées jeudi marquent une pause dans le ralentissement de l'inflation qui s'était poursuivi de façon ininterrompue depuis mai.

En cause, les prix de l'énergie qui continuent de reculer par rapport aux très hauts niveaux atteints l'an dernier, mais de façon moins marquée que les mois précédents. Leur baisse s'est limitée à 3,3% en août, contre 6,1% en juillet.

La principale contribution à l'inflation vient désormais des tarifs de l'alimentation (y compris alcool et tabac), qui ont encore flambé de 10,4% en glissement annuel en août, mais sont tout de même en léger ralentissement par rapport à juillet (+11,3%).

De même, la hausse des prix des biens industriels (hors énergie) a été moindre en août (4,8% après 5% en juillet).

Le renchérissement des tarifs des services ne s'est ralenti que très modérément à 5,5% (-0,1 point).

Au sein de la zone euro, la Belgique et l'Espagne ont enregistré l'inflation la plus faible en août à 2,4% sur un an, selon les données harmonisées publiées par Eurostat.

Elle a atteint 5,7% en France et 6,4% en Allemagne, tandis que la Slovaquie (9,6%) et la Croatie (8,5%) ont connu les taux les plus élevés.