Alzheimer: une campagne pour un regard moins dur sur les malades

Pour adoucir le regard trop dur porté selon elle sur les malades d'Alzheimer, et combattre les préjugés, l'association France Alzheimer lance une campagne sur le thème "profiter de la vie".

Le but: "Faire comprendre à chacun que la vie ne s'arrête pas après le diagnostic de la maladie; que les personnes concernées continuent d'avoir des sentiments, des envies, des émotions; que de bons moments restent à vivre en famille, entre amis", a affirmé l'association dans un communiqué mardi.

La maladie d'Alzheimer, qui se traduit par une dégénérescence du cerveau et des pertes de mémoire, touche, avec d'autres démences, 1,2 million de personnes dans le pays, selon Santé publique France.

Un spot télévisé sera diffusé à partir du 19 mars. Des visuels seront publiés dans la presse et sur internet.

"Oublier" (un prénom, le nom d'un objet, la place où se trouvent les choses, etc.), répétera cette campagne, n'empêche pas de profiter des plaisirs quotidiens.

"Les personnes concernées souhaitent continuer à être actives et vivre normalement tout en préservant un lien social", a souligné le président de France Alzheimer, Joël Jaouen.

"Depuis qu'on sait que je suis malade, je ne dis plus rien. À chaque fois que je donne mon avis, on me dit que je n'ai pas compris ou que je ne me rends pas compte à cause de la maladie, alors je me tais", témoigne une malade citée par l'association. "J'aimerais que les personnes valides soient plus patientes, qu'elles posent un regard bienveillant sur moi", ajoute une autre.

La maladie d'Alzheimer est incurable, les traitements permettant seulement de ralentir sa progression. Elle touche surtout les plus de 65 ans.