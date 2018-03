Angleterre: un monolithe United trop solide pour Liverpool

Manchester United, robuste vainqueur de Liverpool (2-1), s'est affirmé samedi comme le leader de la meute derrière l'impérial Manchester City, lors d'une 30e journée marquée par des incidents au London Stadium lors de la défaite de West Ham contre Burnley.

Au classement, les "Red Devils" ont assis leur place de dauphin (65 pts) avec maintenant cinq longueurs d'avance sur les "Reds" (60 pts), désormais à la merci de Tottenham (58 pts), qui affronte Bournemouth dimanche.

. Manchester United: l'éloge de la solidité

"Si les gens pensent que nous ne méritons pas, je m'en fiche. (...) Peu importe ce que les gens disent, les gars sont contents, je suis content", a lancé José Mourinho, plein de défiance.

Critiqué ces derniers temps pour son approche défensive, voire frileuse, le Portugais a en tout cas vu sa philosophie faire mouche contre le grand rival Liverpool, dans le sillage de leur victoire de dernière minute contre Crystal Palace lundi dernier (3-2).

Même en l'absence de Pogba, blessé la veille à l'entraînement, les "Red Devils" ont gagné et se sont mis dans des bonnes conditions pour affronter Séville mardi en huitièmes de finale de la Ligue des champions (aller: 0-0).

L'opposition de styles était attendue: elle a bien eu lieu à Old Trafford. Et si Mourinho et ses hommes l'ont emporté, c'est avant tout grâce à une domination physique de tous les instants ou presque ainsi que deux éclairs de Rashford pour sa première titularisation en 2018.

Les deux buts à l'anglaise du jeune Mancunien ont d'ailleurs été de beaux exemples du jeu proposé par les "Red Devils": des ballons longs déviés de la tête par Lukaku et qui profitent à Rashford (14, 24).

Les joueurs de Jürgen Klopp, uniquement dangereux sur corner pendant près d'une heure, ont ensuite augmenté leur niveau d'agressivité, revenant même sur un centre de Mané dévié dans ses buts par le revenant Bailly, titulaire pour la première fois depuis novembre (66). Mais face à ce robuste ManU, ce n'était pas assez.

. Chelsea: enfin un succès

Eux aussi se sont rassurés. Chelsea s'est imposé contre le relégable Crystal Palace (2-1) avant de se déplacer mercredi à Barcelone en huitième de finale retour de C1 (aller: 1-1).

Après un passage à vide avec quatre défaites lors des cinq dernières journées et une défaite piteuse à Manchester City le week-end précédant (1-0), les "Blues" ont largement dominé les "Eagles", grâce notamment à un but de Willian et un CSC de Kelly, sans toutefois réussir à tuer le match, à l'image de ce poteau de Giroud sur un centre d'Hazard.

Les champions en titre ont même tremblé en fin de match, alors que "Palace" s'est vu refuser un but avant de réduire le score en fin de match. Mais l'essentiel est là, ils reviennent provisoirement à deux points de la quatrième place synonyme de C1 occupée par les "Spurs".

. Rien ne va plus à West Ham

Défaite 3-0 contre Burnley, supporters sur la pelouse, altercation avec les joueurs et manifestations en tribunes: la journée a été bien noire pour les "Hammers".

Le deuxième but de Burnley a provoqué des scènes de chaos au London Stadium. Plusieurs centaines de fans se sont dirigés vers le box des dirigeants pour demander leur départ, les accusant de "détruire le club".

Les copropriétaires David Gold et David Sullivan, dont la décision de déménager le club d'Upton Park à l'ancien stade olympique est à l'origine de la colère des supporters, ont ensuite quitté le London Stadium par sécurité.

Une ambiance qui n'arrange pas les joueurs sur le terrain, eux qui luttent pour le maintien avec seulement trois points d'avance sur le premier relégable Crystal Palace.

Résultats de la 30e journée:

samedi

Manchester United - Liverpool 2 - 1

West Ham - Burnley 0 - 3

Huddersfield - Swansea 0 - 0

Newcastle - Southampton 3 - 0

Everton - Brighton 2 - 0

West Bromwich - Leicester 1 - 4

Chelsea - Crystal Palace 2 - 1

dimanche

(13h30 GMT) Arsenal - Watford

(16h00 GMT) Bournemouth - Tottenham

lundi

(20h00 GMT) Stoke - Manchester City