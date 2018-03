Anne Parillaud en Mrs Robinson dans "Le LaurÃ©at"

En 1990, elle est Nikita, toxicomane devenue agent secret. Vingt-huit ans plus tard, Anne Parillaud se glisse dans la peau de Mrs Robinson, l'épouse transgressive du film culte "Le Lauréat", l'occasion pour la comédienne d'apprivoiser la peur sur scène.

"J'ai toujours aimé le danger et les personnages violents. Mrs Robinson est un rôle idéal, moderne et rock'n roll", confie à l'AFP Anne Parillaud, 57 ans, César de la meilleure actrice pour "Nikita", le film de Luc Besson.

"Mrs Robinson n'est pas simplement une femme mûre qui séduit un jeune garçon", ajoute l'actrice qui livre une composition aussi vénéneuse que séduisante au Théâtre Montparnasse.

"La palette émotionnelle est immense: cette femme est confrontée à la souffrance et la désillusion, tout en ayant conscience du monde étriqué qui l'entoure".

Dès sa sortie en 1967, "Le Lauréat", long métrage de Mike Nichols, avec Anne Bancroft et Dustin Hoffman, rencontre le succès. Lors d'une fête, Mrs Robinson, épouse négligée par son mari, noyant son dépit dans l'alcool, décide de séduire le fils de ses meilleurs amis, deux fois plus jeune qu'elle.

Dans une mise en scène de Stéphane Cottin, l'adaptation du film au théâtre est montée à Paris pour la première fois, après des années de succès à Londres, New York ou Sydney.

"Le désir de remonter sur les planches était de plus en plus fort, comme une mise en abîme. Je veux réapprivoiser la peur pour ne pas regretter. Je ne pouvais pas rêver mieux que d'incarner Mrs Robinson", estime Anne Parillaud.

- Glaciale et méprisante à souhait -

Depuis ses seize ans, l'actrice n'était pas remontée sur les planches. En 1976, pendant neuf mois, Anne Parillaud a joué un petit rôle dans L'Intox, pièce de Françoise Dorin, aux côtés de Jeanne Moreau.

"J'avais accepté comme un apprentissage auprès de Jeanne mais je ne pensais pas que la pièce se jouerait aussi longtemps. J'ai été traumatisée au point de faire une croix sur le théâtre", confie Anne Parillaud, à propos de cette expérience qu'elle a jugée bien trop longue.

"Je me sens novice au théâtre. Stéphane Cottin nous amène à pousser nos limites et à bousculer nos propres barricades. C'est grisant!", dit l'actrice qui depuis "Nikita" a tourné une trentaine de longs métrages et de téléfilms.

Dans la peau de Mrs Robinson, elle "ne cherche pas à imiter" Anne Bancroft qui a créé le rôle au cinéma, choisissant un registre crédible de cougar glaciale et méprisante.

L'actrice est entourée de cinq comédiens jouant chacun plusieurs personnages, dans un décor tournant et astucieux recréant une dizaine de lieux. Dans le rôle de Benjamin, le jeune comédien Arthur Fenwick, dans une partition au cordeau, parvient à voler la vedette à la tête d'affiche.

La dernière apparition d'Anne Parillaud au cinéma remonte à 2012 avec "Ce que le jour doit à la nuit" d'Alexandre Arcady. "Depuis j'avais disparu des plateaux, j'ai tourné des courts-métrages avec de jeunes réalisateurs", dit-elle.

"Et surtout, je suis tombée dans le pot de miel de l'écriture, un roman sur les relations entre les homme et les femmes que j'aimerais porter un jour à l'écran".