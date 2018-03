Au Mans, Dico Plaisir, un salon pour le plaisir des dictionnaires

Séries télévisées, vin, intimité des femmes ou encore vocabulaire branché des jeunes: le salon Dico Plaisir présente dimanche au Mans sa troisième édition sur les nombreux dictionnaires à thèmes, sérieux ou souvent décalés, signe d'une vogue persistante dans cette niche littéraire.

Une trentaine d'auteurs exposeront leurs ouvrages au théâtre Les Quinconces. Dico Plaisir devrait renouveler le succès des années précédentes et attirer un public diversifié: "ce n'est pas un salon qui s'adresse à des spécialistes ou des professeurs de lettres, mais un lieu ouvert à tous ceux qui s'intéressent aux mots", souligne à l'AFP Marc Lecarpentier, de l'association Parenthèse qui organise l'événement.

"On essaye de présenter des livres qui sont aussi dans l'actualité globale, comme le Dico Cloclo, sorti pour les quarante ans de la mort de Claude François", précise M. Lecarpentier. Gilles Lhotte, ancien journaliste à Paris-Match, y compile photos et documents souvent inédits.

Autre dictionnaire d'actualité : Femmes, que de mots pour vous dire... du professeur de lettres Franck H. Laurent qui répertorie les mots qui les qualifient: "Reine, pécore, nana, meuf, jouvencelle...". L'auteur liste, explique et commente plus de 300 termes dont il détaille l'origine.

Lancé en 2016, le salon manceau est né d'une idée du chroniqueur et critique gastronomique Jean-Pierre Coffe, à partir du constat que "de plus en plus de dictionnaires thématiques sont publiés sur une multitude de sujets", rappelle M. Lecarpentier, en hommage à son ami mort avant d'avoir pu mettre son projet à exécution.

Parmi les invités d'honneur, Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'Intérieur, présentera son Dictionnaire des amoureux de la République, "livre personnel" dans lequel il "évoque de nombreux souvenirs familiaux" qui lui ont fait aimer et comprendre cette institution, selon ses propres mots.

Les visiteurs pourront découvrir de nouveaux mots, grâce au Petit dictionnaire insolite des aptonymes de Sandrine Campese, blogueuse et journaliste. L'auteure y répertorie les personnalités ayant un patronyme qui correspond à leur métier, à l'image de Charles de Gaulle, président de la République française. Les amoureux de la langue française mettront leurs connaissances à l'épreuve grâce au Bouquin des mots savoureux, cocasses et polissons de Daniel Lacotte. Les parents déboussolés par le vocabulaire de leurs adolescents pourront découvrir le Petit dico à l'usage des darons et des daronnes qui désespèrent de comprendre leurs enfants, du romancier algérien Salah Guemriche.

Côté dérision, Franck Médioni présentera son livre L'humour juif expliqué à ma mère, préfacé par le neuro-psychiatre Boris Cyrulnik. Un ouvrage regroupant les répliques d'humoristes reconnus comme Groucho, tirés de films ou même de livres.