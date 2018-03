Biathlon: Fourcade forfait pour le sprint de Kontiolahti

Le quintuple champion olympique Martin Fourcade n'a pas pris jeudi le départ du sprint de Kontiolahti, comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Le leader du classement général souffre d'une gastro-entérite et a préféré faire l'impasse sur cette course, la première au programme de la Coupe du monde depuis les Jeux olympiques de Pyeongchang où il avait raflé trois médailles d'or. Fourcade se préserve ainsi pour la prochaine épreuve individuelle au programme de l'étape de Kontiolahti, une mass start dimanche. Samedi, un relais mixte simple et un relais mixte sont prévus.

Cette défection peut permettre à Johannes Boe, le dauphin de Fourcade dans la course au Gros Globe de cristal avec 54 points de retard, de s'emparer de la 1re place de la Coupe du monde s'il termine au moins 2e du sprint du jour. Au terme de la saison, il faudra néanmoins retrancher les deux plus mauvais résultats de chaque biathlète afin d'établir le classement final.

A l'issue du sprint de Kontiolahti, il ne restera plus que 6 épreuves à disputer d'ici la fin de la saison, le 25 mars à Tyumen en Russie.

